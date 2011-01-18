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Dünya

CELİLİ: SİBER SALDIRININ SORUMLUSU ABD WASHINGTON (A.A)

18 Ocak 2011 10:47

-CELİLİ: SİBER SALDIRININ SORUMLUSU ABD WASHINGTON (A.A) - 18.01.2011 - İran'ın Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili, ülkesinin nükleer programına karşı girişilen siber saldırının sorumluluğunu ABD'ye yükledi. Celili Amerikan NBC News kanalına verdiği demeçte, ülkesinin yaptığı soruşturmanın, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üreten santrifüjlerini geçen Kasımda etkileyen siber saldırıya ABD'nin karıştığını gösterdiğini belirtti. "Stuxnet bilgisayar virüsünü kullanarak nükleer programımızı geciktirmeyi amaçlayan siber saldırıya ABD'nin katıldığını ispatlayan belgeleri gördüm" diyen Celili, ancak saldırının medyadaki haberlerin tersine fazla zarar vermediğini söyledi. Celili, ABD'nin de siber saldırılara karşı zayıf ve hassas olduğunu öne sürdü. İranlı başmüzakereci, ayrıca Cumartesi Tahran ile 5+1 ülkeleri arasında İstanbul'da yapılacak müzakereler konusundaki iyimserliğini ifade etti. New York Times gazetesi geçen Cumartesi, İsrail ve Amerikan gizli servislerinin, İran'ın nükleer programını sabote etmeyi amaçlayan Stuxnet virüsünün geliştirilmesi için işbirliği yaptıklarını iddia etmişti.

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