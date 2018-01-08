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Celil Anık 4'üncü kez seçildi (2)

SEÇİMİN ARDINDAN TAŞLI SALDIRI İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinin ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından binaya düzenlenen taşlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı

08 Ocak 2018 01:37

SEÇİMİN ARDINDAN TAŞLI SALDIRI
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası seçimlerinin ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından binaya düzenlenen taşlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün akşam saatlerinde Karabağlar İlçesi’ndeki İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda meydana geldi. Bugün yapılan seçimin ardından kimliği belirsiz kişi ya da kişiler binaya taşlı saldırı düzenledi. Herhangi bir yaralananın olmadığı saldırıda bina kapısının camı kırılırken, saldırı anı binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis binanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Genel kurulun sonuçlanmasının ardından döndüğü odaya saldırıda bulunulduğunu gördüklerini aktaran İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, \"Burası benim şahsi malım değil, esnafın malı. Buraya yapılmış saldırı esnafa yapılmıştır. Bu yüzden saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gerekli şikayetleri yaptık. Seçim yapıldı kazandık, onlar da kazanabilirdi, böyle taşkınlıklara gerek olmadığını düşünüyorum. Güvenlik kamerası inceliyor\" dedi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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