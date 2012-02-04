-Çelik'ten yabancı çalışanların durumuna ilişkin açıklama ANKARA (A.A) - 04.02.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların asgari ücretin 1,5 katı olarak uygulanan maaş kriterinin, bir asgari ücret olarak değiştirildiğini bildirdi. Bakan Çelik, Bakanlar Kurulu'nun 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kararıyla Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun'da belirtilen vize muafiyet süresi veya vizede belirtilen kalış süresinin 90 gün olarak değiştirildiğini hatırlattı. Bu karara göre, Türkiye'ye giriş yapan yabancıların 90 gün sonra ülkesine dönmek zorunda olduğuna işaret eden Çelik, yabancıların Türkiye'den ayrıldığı tarihten ancak 90 gün sonra Türkiye'ye yeniden giriş yapabileceğini anlattı. Çelik, düzenlemenin kaçak çalışma, yasa dışı ikamet, insan ticareti, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyeti önlemeyi hedeflediğine dikkati çekti. Ev hizmetlerinde yabancı işçi çalıştırmak isteyen kişilerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çalışma izni talebinde bulunmaları gerektiğini ifade eden Çelik, yabancı çalıştıran işverenin asgari ücretin 1,5 katı tutarında ücret ödeyerek pirim ve vergi kesintilerini SGK ve vergi dairesine yatırmakla sorumlu olduğunu anlattı. Çelik, şöyle devam etti: ''Ev hizmetlerinde yerli çalışan bulamıyoruz. Talep var, arz yetersiz. İster istemez bu konuda bir açık var. Bu nedenle yurt dışından ev bakım hizmetleri için gelen yabancılara yoğun talep var. Ama biz, ev hizmetlerinde çalışan yabancıları kayıt altına almaya kararlıyız. Bu ay başında yürürlüğe giren düzenlemenin ardından kimsenin de mağdur olmasını istemiyoruz. Bunun için herkesin evinde çalışan yabancıları kayıt altına alması çağrısı yapıyoruz. Aksi takdirde, bu yabancı çalışanlar yurt dışına çıkınca 90 gün geri gelemeyecekler. Kayıt dışı çalıştığı tespit edilenler de sınır dışı edilecek.'' -''Çalışma izin başvurularının artık 15 gün içinde sonuçlandırılacak''- Bakan Çelik, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni vize rejimiyle ev hizmetlerinde çalışan yabancıların kayıt altına alınacağını hatırlatarak, ''Ancak şimdiye kadar uygulanan, yabancı çalıştıran işverenin asgari ücretin 1,5 katı tutarında ücret ödeyerek pirim yatırması, izin alınmasında zorluklar doğuruyordu. Bu nedenle bu uygulamadan vazgeçtik. Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların asgari ücretin 1,5 katı olarak uygulanan maaş kriteri, bir asgari ücret olarak değiştirildi'' diye konuştu. 4817 Sayılı Kanu'nda usulüne uygun yapılan çalışma izin başvurularının 1 ay içinde sonuçlandırılacağının belirtildiğini dile getiren Çelik, bu konuda da düzenleme yaptıklarına ve çalışma izin başvurularının artık 15 gün içinde sonuçlandırılacağına işaret etti. Çelik, ''Çalışma izni alınması suretiyle yabancıların kayıt altına alınarak yasal olarak ülkemizde çalışmaları amaçlanmaktadır'' dedi. Öte yandan yasalara göre, kaçak işçi çalıştıranlara her bir yabancı için 6 bin 795 TL, çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 TL, çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ise 2 bin 717 TL ceza kesilecek. Fiillerin tekrarı durumunda ise para cezaları bir kat artırılarak uygulanacak.