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Çelik’ten TSK'ya 'bomba denetimi' eleştirisi

Hüsyin Çelik, 'Kötü muamele sadece askere küfür etmek değildir' dedi.

08 Eylül 2012 01:39

 

AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili konuşurken, “Komutan gelince masalara peçete konuluyor, örtü seriliyor, ama normalde onlar yok. Denetimin mantığı şu; birbirimizi aldatıyoruz. Eğer biz denetimi birbirimize gösteri yapmak için yapıyorsak doğru değil. Bu denetim sisteminin tekrar incelenmesi gerekir” dedi.
 
Samanyolu televizyonunda soruları yanıtlayan Çelik şunları söyledi:
 
 

'Sadece küfür değil'

 
 
“Cephanede elektrik olmazmış. Gece yapılması birinci facia. İkincisi acemi insanlar çalıştırılıyormuş. Şimdi siz götürün bomba görmemiş askerlere tasnif yaptırın. Son sözü söylemek için inceleme sonucunu beklemek gerekiyor. Kötü muamele sadece askere küfür etmek değildir. Onu bilmediği bir şeyle ölüme atmak da kötü muameledir. Eğitim adı altında bunları yaptırmayı artık tarihe gömmek gerekir.”
 

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