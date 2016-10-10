Çelik'ten 'Şemdinli' mesajı: Ne kadar duyarlı bir sanatçıyım, şehitlere rahmet diledim ve konu çözüldü!

Çelik Erişçi, Şemdinli'de 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Twitter hesabından bir video yayınladı ve “Ne kadar duyarlı bir sanatçıyım. Şehitlere rahmet ailelerine başsağlığı diledim ve konu çözüldü” diye konuştu.

PKK Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Durak karakolunun olduğu bölgeye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 10 asker şehit olurken, 8 vatandaş hayatını kaybetti.

Çelik'in mesajı şöyle:

"Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan elemli ve acılı ailelerine başsağığı diliyorum, Allah sabırlar versin. Böylece tüm toplumun takip ettiği sosyal medya önünde mesajımı vererek sanatçı duyarlılığımı göstermiş oldum. Biraz sonra maçı izleyip, çekirdek yeyip kola içerken kimsenin haberi olmayacak. Ama herkes bizim ne kadar duyarlı olduğumuzu ve mesaj verdiğimizi görecek. Böylece toplumu kandırmış olacağız. Kendimizi de kandırmış olacağız. Toplum kendini kandırıyor, insanlar birbirlerini kandırıyor. Bakalım bu kandırmacayla ne kadar yol alacağız. Allah vatanımızı milletimizi korusun. Vatanıma barış, sağlık ve huzur getirsin, tüm kalbimle diliyorum. Ama her şeyden önce hepimize akıllar fikirler versin inşallah."