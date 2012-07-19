Çelik'ten Şahin'e: Nezaketten uzaklaşırsanız yola devam edemezsiniz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, İçişleri Bakanı Şahin'i BDP'li vekiller hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirdi. Çelik, "Rekabet asla nezaketi öteleyen bir uslüba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz. İster iktidar, ister muhalefet, ister bakan, ister milletvekili; hepimizin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor" dedi.

Çelik daha önce de Uludere kurbanları hakkındaki yorumu nedeniyle uyarmıştı.



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Hüseyin Çelik, İdris Naim Şahin'in Diyarbakır'daki olayların ardından BDP'li milletvekilleri için yaptığı yorumu üst kapalı olarak eleştirdi.

Gazetecilerin "Uludere kurbanları için 'figüran' demiş ve siz tepki göstermiştiniz. BDP'li vekiller için de bu kez '18 tane zavallı milletvekili' yorumunda bulundu. Siz bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna daha önceki açıklamalarını hatıratarak yanıt verdi.

Siyasette rekabetin esas olduğunu vurgulayan Çelik, mücadelenin husumete dönüşmemesi uyarısını tekrarladı.

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yaptığım tüm açıklamalarda kim olursa olsun siyasetin rekabetle yapıldığını ve siyasetin hiçbir zaman husumete dönüştürülmemesi gerektiğini söyledim. Ve bu rekabet asla nezaketi öteleyen bir uslüba dönüşmemeli. Rekabet nezaketten uzak olursa yola devam edemezsiniz. İster iktidar, ister muhalefet, ister bakan, ister milletvekili; hepimizin bu sürece katkıda bulunması gerekiyor."