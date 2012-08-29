Çelik'ten 'PKK'nın kaçırma planı' iddiasına yanıt

PKK'nın kendisine yönelik kaçırma planı olduğu iddiasını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, "Bu bilgi bana geldi. Gerekli tedbirler alınıyor. Bizim tavırlarımızdan her türlü ırkçı rahatsız olabliir" dedi.

PKK'nın kendisinin de aralarında olduğu bazı AK Parti'li vekilleri kaçıracağına yönelik iddiaları değerlendiren Çelik, "Bu bilgi bana geldi. Gerekli tedbirler alınıyor. Bizim tavırlarımızdan her türlü ırkçı rahatsız olabliir. Türkçü ırkçılar da, Kürtçü ırkçılar da hoşlanmıyor. Silahın olduğu yerde demokratık yarışma olmaz" dedi.

Hüseyin Çelik, terörle mücadele ile Suriye meselesinin iç içe geçmeye başladığını belirterek, ''Şu anda Beşşar Esed, 'Düşmanım düşmanı, dostumdur' mantığı ile hareket ediyor. Yani PKK'ya kol kanat gerdiği, PKK'yı Türkiye'ye karşı kullandığı artık ayan beyan bilinen bir meseledir'' diye konuştu.

Çelik, Hatay'daki Apaydın kampı ile ilgili, ''Orada bir askeri eğitim yapılmıyor, orada Türkiye herkesten gizlediği herhangi bir etkinlik, faaliyet içerisinde değil'' dedi.

Çelik, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in Teröre Karşı Ulusal Mutabakat Metni önerisi ile ilgili, ''Bu teklif çıkışı itibarıyla iyi niyetlidir, teröre karşı herkesin ortak tavır takınmasını talep etmesi son derece anlamlıdır, ama usul ve yöntem itibarıyla kendi içerisinde bazı sıkıntılar barındırdığını ifade etmek durumundayım'' şeklinde konuştu.