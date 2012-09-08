Çelik'ten hediye yorumu: Taziye evinde ikramda bulunulur

25 askerin şehit olduğu patlamanın ardından Afyonkarahisar'a giden Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu tarafından valilik ziyareti sırasında verilen hediyeler tartışma yarattı.

25 askerin şehit olduğu patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere gittiği Afyonkarahisar'da valilik ziyareti sırasında Vali İrfan Balkanlıoğlu tarafından çeşitli hediyeler sunulan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'e AKP Sözcüsü ve Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik sahip çıktı.

Hürriyet'e konuşan Çelik şunları söyledi: "Olay devlet erkanının birbirine hediye vermesidir. Sayın Genelkurmay Başkanı da oraya gitmiş. Kendisinin tabi ki satranç takımına ihtiyacı yok. Orgeneral rütbesine gelmiş bir kişinin kilime de ihtiyacı yok. Bunun anlamı, Anadolu’da olan, gelene gidene ikramda bulunma geleneği. Bizde taziye evinde de ikramda bulunulur, mezarlıklarda lokum dağıtılır. Genelkurmay Başkanı orada incelemelerini yapmış ardından da Sayın Vali’yi, buradaki en yüksek mülki idare amirini ziyaret etmiş.

İki şeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Hediye verilmeyebilirdi. Ben şu olsaydı yadırgardım: Mesela, yapmazlar ama, kahkahalarla gülünseydi, tenzih ederim yapmazlar. Sayın Genelkurmay Başkanı oradan çıkıp bir eğlenceye katılsaydı, halay çekseydi...

Bunu yadırgardım. Ancak şunu verdiler, bunu verdiler… Bunun bana göre haber değeri yok. Ancak tabi ki gazeteci sizsiniz takdir size aittir. Ben buna yorum yapmayı bile vakit israfı kabul ederim."

Gürsel Tekin: İçim acıdı

Olayın basına yansıması ve tepki toplamasının ardından konuşan CHP'li Gürsel Tekin ise, "Doğrusu böylesi bir ortamda iki kamu görevlisine yakışmayan bir manzara bunu görmek için acıttı. Kabul edilebilir gibi değil" dedi.

Oktay Vural: Bir başkası da, 5 şehit olduğunda Fenerbahçe maçını izlemişti

MHP'li Oktay Vural da "Bu nasıl aymazlık. Hediye alacak başka bir nokta yok mu. Bir başkası da, 5 şehit olduğunda Fenerbahçe maçını izlemişti. Böyle bir şey olur mu? Ne için gidiyorsun sen oraya? Valiliği neden ziyaret ediyorsun? Yeter artık" ifadelerini kullanırken, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplam ise, "Bu kadar insanın canı gitmişken, insanlar acı içinde kıvranırken, ortalık darmaduman olmuşken hediye vermek 'gelenekle' falan açıklanamaz" şeklinde konuştu.