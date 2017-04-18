Çelik'ten AB'ye: Halkın iradesine saygı gösterilmeli

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, 16 Nisan referandumu ile ilgili uluslararası gözlemci raporuna ve Avrupa Birliği'nin bu rapora atıfla yaptığı şeffaf soruşturma çağrısına yanıt verdi.

"Beklentimiz, bu iradeye bütün muhataplarımızın saygı göstermesidir" diyen Ömer Çelik, "Hükümet sistemine Türk halkı karar verir. Türk halkının demokratik olgunluğu tebrik edilmelidir" dedi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, Salı günü yaptığı açıklamada "Tüm taraflara sakin olma ve gözlemcilerin kanunsuzluk tespiti ile ilgili yetkililere şeffaf bir soruşturma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Ömer Çelik, AB ile ilişkilerin bu şekilde yürümeyeceğini ifade ederek, "Gece gündüz oturup Türkiye aleyhine bir açıklama yapıyorlar. Gece gündüz Erdoğan karşıtlığı yaparak, Türkiye karşıtlığı yaparak olmaz" şeklinde konuştu.

Çelik açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu böyle yürümez. Bu nedenle bir zirve istedik. Burada net bir karar vermemiz gerek. Bundan sonra nasıl ilerleyeceğiz. Bizim önerimiz, bu, bu şekilde olmaz. Anlamlı bir zirve yapılması tüm bu meselelerin ele alınması gerekir. Halen bu açıklamaları yapanların bağzıları,15 Temmuz'dan bu yana halen gelmediler, Türkiye ile dayanışmaya girmediler. Devam edebilmemiz için bir dayanışma takvimi üretmeleri gerekiyor.

Bu zirve Haziran'a yetişmeyecek gibi… Bizde referandum, onlar da seçimler.Türkiye ile ilişkilerin siyasi şantaj şeklinde ilerlemesini kabul edemeyiz."