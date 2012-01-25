-Çelik'ten "Gelir Testi" açıklaması ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2002'de 3 aylık dönemde emekli olan 12 bin BAĞ-KUR'lunun 100-150 lira dezavantajlı olduklarını belirterek, bunların aylıklarında intibak sağlanması için düzenleme yapacaklarını söyledi. Çelik, Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Faruk Çelik, Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulaması kapsamında yapılan gelir testinde süre uzatmasının olup olmayacağı sorusu üzerine, gelir testinin 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale geldiğini belirterek, vize süresi devam eden yeşil kartlılar için herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Vize süresi dolanlar ile SGK'ya hiç kaydı olmayanların, bu ayın sonuna kadar gelir testi yaptırması gerektiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu. ''Süre ayın 31'inde doluyor, süre uzatımı yok. Ama şöyle bir durum var. Gelir testi yaptıranlar, ocak ayı primlerini şubat ayı sonunda ödeyecekleri için, böyle bir marj var ortada. Bu süreyi değerlendirme imkanları var. Biz kurum olarak şubat ayında da gelir testi yaptırma imkanlarını sağlıyoruz. Yoksa süre uzatımı değil. Ocak ayının primlerinin ödenmesi şubat ayı sonunda olduğu için, bu süreyi kullanma imkanları var.'' Çelik, Türkiye'de ev işlerinde çalışan yabancılara ilişkin bir soru üzerine de ''25 Ekim 2011 tarihinde, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren yabancıların Türkiye'de bulunmalarına ilişkin düzenlemenin farklı değerlendirmelere konu olduğunu'' söyledi. Türkiye'nin yabancılar için transit ülke halinden göç ülkesi haline geldiğini ifade eden Çelik, kayıt dışının önüne geçmek ve uluslararası mevzuata paralellik arz etmek amacıyla bazı düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Bakan Çelik, şöyle devam etti: ''Ev bakımında çalışan yabancıların çalışmasını istisna tuttuk. Herhangi bir işletmede bir yabancıyı çalıştıracaksanız onunla ilgili kriterler var. Türkiye'de o işi yapacak İŞKUR'a kayıtlı işçi varsa 'Bu yabancıyı çalıştıramazsınız' diyoruz. Ama ev bakımı istisna. Türkiye'de o ihtiyacı karşılayacak oranda elemanımız yok. Eleman talebi var ama ona cevap verecek arz oluşmuyor. Bunu istisna tuttuk. Bu düzenleme ile kayıt dışının önüne geçmek amaçlanıyor. Yabancı uyruklular, Türkiye'de ev hizmetleriyle ilgili çalışmak istiyorlarsa bakanlığımıza müracaatları halinde 15 gün içerisinde, onun Türkiye'de çalışıp çalışamayacağına ilişkin bilgiyi kendisine iletiriz. Bir yıllık bir süre izin verme imkanımız var. Bunu 3 yıla, 6 yıla uzatma ya da süresiz hale getirme durumumuz var. Ev hizmetleriyle ilgili kısıtlama, sorun yok, tek bir kısıtlama var. Kayıt dışı olmayacaksınız.'' Bakan Çelik, ev hizmetlerinde çalışanlar için asgari ücretin bir buçuk katı oranında prim ödendiğini de ifade etti. -İş kolu istatistikleri- Çelik, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı'nın hala yasalaşmadığı hatırlatılarak, iş kolu istatistiklerinin yayınlanıp yayınlanmayacağının sorulması üzerine, ''Konuyla ilgili önemli bir mesafe aldığımızı söyleyebilirim. Ama henüz barajla ilgili tam bir mutabakat oluşmadığı için yasayı TBMM'ye sevk edemiyoruz. Bizim gayretimiz de şu anda bunun bir şekilde neticelenmesi ve yeni bir kaosun, örgütlenme anlamında yeni bir sorunun yaşanmaması için çaba ve gayret içindeyiz. Umuyorum ki endüstriyel ilişkilerdeki barış, bu düzenlemenin bir an önce yasalaşması çerçevesinde tatlıya bağlanacak. Yasanın meclise sevkinde ciddi bir ufuk daralması ve kararması olursa istatistikleri yayınlayacağız. Bunda kararımızı daha önce ifade ettik'' diye konuştu. -BAĞ-KUR'lulara intibak- Çelik, intibak düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, intibak düzenlemesinde BAĞ-KUR'lular ve Emekli Sandığı üyelerine ilişkin bir sorun olup olmadığını kendisine sorduğunu belirterek, Emekli Sandığı üyelerine ilişkin herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Faruk Çelik, şunları kaydetti: ''2000 öncesi SSK'lılarla ilgili sorunu, bildiğiniz gibi çözmüştük. BAĞ-KUR'lularla ilgili yaptığımız ayrıntılı çalışmada, 2002 yılında 3 aylık bir dönem için 100-150 lira kadar azami 12 bin kişiyi ilgilendiren bir farklılaşma olduğunu gördük. Buradaki intibaksızlığı, intibaka dönüştürmeye dönük bir düzenlemeyi yapıyoruz. BAĞ-KUR'lulardan yalnız 12 bin emekli vatandaşımızı ilgilendiren bir düzenleme... 2002'den önce 1,5 milyon lira aylık alan bir vatandaşımız varken, bu 3 aylık dönem içerisinde emekli olanların 100-150 lira daha dezavantajlı noktada olduklarını gördük.''