Çelikte 64 yılın en büyük talep düşüşü

ArcelorMittal'ın satışları yarı yarıya düştü

Üyeleri dünya çelik üretiminin yüzde 85'ini gerçekleştiren Dünya Çelik Birliği'nin yayımladığı rapora göre, talebin 2009 yılının sonlarında dengeleneceği, bunun 2010'daki iyileşmeye yol açacağı belirtiliyor.Dünya Çelik Ekonomi Komitesi Başkanı Daniel Novegil, çelik tüketiminin 2009 yılının ikinci yılında gelişmesinin, hükümetlerin teşvik paketlerinin etkisine bağlı olacağını söyledi.Dünyanın en büyük çelik üreticisi ve tüketicisi Çin'de ise çelik talebi devam eden küresel ekonomik krizin ülkenin ihracatını vurması nedeniyle yüzde 5 düşmüş gözüküyor. Bu, Çin'de 1995 yılından bu yana kaydedilen ilk düşüş olarak kaydedildi.İnşa ve otomotiv sanayilerinde kullanılan metallere olan talebin ABD'de yüzde 36,6 ve Avrupa Birliğinde yüzde 28,8 düştüğü görülüyor.ABD Çelik Üreticileri Birliği'ne göre ise, Avrupa'da çelik talebi bu yılın ilk 6 ayında yüzde 45'e kadar düşebilecek.Bu yıl için sadece Hindistan'ın çelik talebinin yüzde 2 artması bekleniyor.Krizin etkisiyle dünyanın en büyük çelik üreticisi şirketi ArcelorMittal'ın çeyrek yıl satışları da neredeyse yarıya düştü.Şirketin geçen yıl 2. çeyrekte 29,8 milyar Euro olan kazancı, bu yıl aynı dönemde 15 milyar Euro'ya geriledi.Sonuç olarak şirket çeyrek yılda 1,06 milyar avro zarar etti. Geçen yıl aynı dönemde ArcelorMittal, 2,37 milyar Euro kâr etmişti.Şirketten yapılan açıklamada, küresel inşaat sektörü, otomobil üreticileri ve diğer çelik kullanıcılarının talebi düşük olmaya devam ederken üretimi dondurmayı sürdüreceklerini söyledi. Şirket, tüm üretim kesintilerinin geçici olduğunu vurguladı.ArcelorMittal, Kasım ayında şirketin küresel iş gücünün yüzde 3'ünü temsil 9 bin kişi için gönüllü emeklilik teklifi sunmuştu.