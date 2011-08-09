-ÇELİK: SENDİKAL KANUNLARI YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2821 ve 2822 sayılı sendikal kanunlarını, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve AB normlarını dikkate alarak, yeniden düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, ''Bütün çabamız sendikaların, örgütlenmenin önünü açmak, daha da gelişimini sağlamak üzere kuruludur'' dedi. Üçlü Danışma Kurulu toplantısı, Çelik'in başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında başladı. Toplantıya Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Başkanı Mahmut Aslan, TİSK Genel Başkanı Tuğrul Kutatgobilik, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, bakanlık bürokratları ve sendika uzmanları katıldı. Toplantı öncesinde açıklama yapan Çelik, çalışma hayatının önündeki sorunların değerlendirilmesiyle ilgili, 61. hükümet kurulur kurulmaz ilk olarak 12 Temmuz'da Üçlü Danışma Kurulu'nu bir araya getirdiklerini hatırlattı. Yaptıkları toplantıda bir yol haritası belirlediklerini ifade eden Çelik, bu kapsamda ilk toplantının bugün yapıldığını söyledi. 12 Temmuz'daki toplantıda ilk olarak ele alınacak konuları, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu olarak belirlediklerini dile getiren Çelik, 2821 ve 2822 yasaların yaklaşık 30 yıldır tartışıldığını kaydetti. Çelik, ''Demokrasiyi özümseyen, sendikaların önünü açan, çalışma hayatının tüm dinamiklerini kucaklayan yeni bir sendikal mevzuata ihtiyaç olduğu bütün kesimler tarafından kabul edilmektedir'' dedi. Bugünkü toplantıda ''asıl işverenlik'' ve ''alt işverenlik'' konularını da ele alacaklarını belirten Çelik, bu konunun 1936 yılından bu yana mevzuatta bulunduğunu ancak günümüzde çalışma hayatının da çeşitlenip şekillenmesiyle birlikte uygulanmasında ciddi sorunlarla karşılaşıldığını söyledi. Hükümet olarak, bugün ele alacakları bu iki konuda ve bundan sonra ele alacakları konularda, sosyal diyalog müessesesini azami ölçüde işleteceklerini dile getiren Çelik, çalışma hayatının tüm dinamikleriyle birlikte hareket edeceklerini vurguladı. Çelik, bu konuların siyasi ve şahsi beklentilerden arındırılarak ele alınması gerektiğinin altını çizerek, çalışma hayatının ve Türkiye'nin geleceğinin herkesin önceliği olması gerektiğini belirtti. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, ''2821 ve 2822 sayılı mevzuatta sendikaların iş kolu istatistiklerinin ertelenmesi noktasında bir çalışma olacak mı? Meclis açılınca bununla ilgili bir şey yapılır mı'' sorusuna şu karşılığı verdi: ''Olayın, özünden saptırılmaması son derece önemli. Biz sorulan bir soru çerçevesinde, istatistiklerin yayımlanması halinde Türkiye'de sendikal hareketin ciddi bir darbe alacağı ve bunun kabul edilir olmadığını ifade etmiştik. Hatta 51 sendikadan 35'in üzerinde sendikanın kapanma durumuyla karşı karşıya olduğunu ifade etmiştik. Bu soru çerçevesinde söylediğimizi, hükümetin de geçici bir önlem olarak bu istatistiklerin yayımlanmasını Aralık ayına öteleyerek, öncelikli konuların başına alması sendikal hayata bakışımızı, çalışma hayatına bakışımızı göstermesi açısından son derece önemlidir. Bundan dolayı, cümlenin yarısını alıp yarısını almamak, sendikalar kapanıyormuş gibi bir ifadede bulunmak, sanki hükümetin böyle bir iradesi varmış gibi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır.'' Bakan Çelik, ''Sendikal mevzuatla ilgili son metin Abant'ta ortaya çıkmıştı. Bugünkü toplantıda bu metinler üzerinden mi gidilecek? Taslak belli olur mu?'' sorusu üzerine, ''TBMM'de bir metin var. Abant toplantısında çıkan bir metin var. Bu iki metin de değerlendirilecek. Yeni teklifler vardır, bakış açıları vardır. Bunları da değerlendirebiliriz'' diye konuştu. 2821 ve 2822 sayılı mevzuattaki değişiklikle ilgili TBMM'deki taslağın ve Abant toplantısındaki çalışma taslağının harmanlanarak, bir çıkış yolunun bulunabileceğini ifade eden Çelik, bugünkü toplantıda sendikal mevzuatla ilgili kendilerine ışık tutacak ve bundan sonraki toplantıları neticelendirebilecek noktaya gelecekleri inancında olduklarını dile getirdi.