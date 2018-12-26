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Çelikhan'da 15 köy yolu kardan kapandı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

26 Aralık 2018 19:07

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
İlçede dün gece başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam etti. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 15 santimetreyi bulurken, ilçeye bağlı 15 köy yolu ise kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Çelikhan-Yeşilyurt-Malatya karayolu ulaşıma kapanmaması için karayolları ekipleri kar temizleme çalışmalarına başladı. Çelikhan-Adıyaman karayolunda ise  heyelan tehlikesi nedeniyle ekipler yol temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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