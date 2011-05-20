-ÇELİK'E AİT SEÇİM BÜROLARINA TAŞLI SALDIRI ADANA (A.A) - 19.05.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e ait seçim bürolarına taşlı saldırı yapıldı. Alınan bilgiye göre, Çelik'in merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi üzerindeki iki ayrı seçim bürosuna gelen kalabalık grup, seçim bürolarını taşlayarak, camlarını kırdı. Aynı grubun, Şanlıurfa'dan göç eden vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki bazı iş yerlerini de taşladıkları öğrenildi. Bu sırada, Yüreğir Şanlıurfalılar Derneği Ekmek Fırınının kırılan camları nedeniyle kimliği henüz açıklanmayan bir kişi kolundan yaralandı. Grubun, daha sonra yaya olarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu.