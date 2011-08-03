-ÇELİK VE KARAHAN'IN TAHLİYE TALEBİNE RET ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İsmail Karahan ve Mustafa Çelik'in tahliye talepleri reddedildi. Karahan ile Çelik'in Ankara Sulh Ceza Mahkemelerine tahliye istemiyle yaptıkları başvuruların reddine karar verildi. Mahkemelerin, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, kaçma ve delil karartma şüphesi nedeniyle tahliye istemlerini reddettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zahid Akman ve Zekeriya Karaman'ın tahliye istemleri de dün reddedilmişti.