Çelik üretiminde Ağustos'ta büyük artış

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı. Ham çelik üretimi Ağustos ayında, 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 22,9 artarak 3,2 milyon tona çıktı. Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak 22,7 milyon tona yükseldi.

Nihai mamul çelik tüketimi Ağustos'ta yıllık bazda yüzde 27,5 arttı ve 2,9 milyon ton oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise tüketim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 19 milyon tona ulaştı.

Türkiye’nin çelik ürünleri ihracatı Ağustos'ta miktar bazında yüzde 10,3 azalarak 1,5 milyon tona gerilerken, değer bazında yüzde 14,9 artışla 1,02 milyar dolara yükseldi.

İhracat, Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10,2 azalarak 13 milyon tona, değer bazında yüzde 16 azalarak 9,1 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, Dünya Çelik Derneği, dünya ham çelik üretiminin bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 156,2 milyon tona ulaştığını, yılın 8 ayında ise yüzde 4,2 azalarak 1,18 milyar ton seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.