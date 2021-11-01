Çelik üretimi eylülde yüzde 2.4 arttı

Türkiye Çelik Üreticiler Derneği, eylül ayına ilişkin ham çelik üretimi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de ham çelik üretimi, eylül ayında, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 2,4 oranında artışla 3,3 milyon ton oldu.



Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül döneminde ise Türkiye, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 29,8 milyon ton ham çelik üretti.



2021 yılının Eylül ayında, nihai mamul tüketimi, 2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 24 azalışla 2,1 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.



Ocak-Eylül dönemi itibariyle tüketim yüzde 14,6 artışla 25 milyon ton seviyesine yükseldi.

Çelik ihracatı yüzde 53 arttı

Çelik ürünleri ihracatı, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 artışla 2,1 milyon ton olurken, ocak-eylül döneminde ihracat, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 25,1 artışla 14,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

İthalat yüzde 3.1 azaldı

Eylül ayında çelik ithalatı yüzde 3,1 oranında azalış ile 1,1 milyon ton oldu. Ocak-eylül döneminde ise ithalat yüzde 26,5 artışla 11,9 milyon ton olarak gerçekleşti.