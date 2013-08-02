Çelik: Türkiye sağlam adımlarla yoluna devam ediyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Zaman zaman arızalar çıksa bile zaman zaman önümüzü kesmeye çalışan, bize çelme takmaya çalışanlar olsa bile çok şükür yeryüzündeki küresel krize rağmen Türkiye sağlam adımlarla yoluna devam ediyor" dedi.

Partisinin Şahinbey İlçe Teşkilatınca bir restoranda verilen iftara katılan Çelik, yaptığı konuşmada, partililerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

İslam coğrafyasında yaşananlara değinen Çelik, şunları söyledi:

"Bütün İslam coğrafyası, maalesef Myanmar'dan Mısır'a kadar kanıyor. Ramazan ayındayız ancak yeryüzünün birçok bölgesinde bu rahmet ve bereket ayına rağmen kan durmuyor. Müslümanlar çile çekiyorlar. Hemen yanı başımızdaki Suriye'de bildiğiniz gibi insanların başına maalesef yöneticileri tarafından bombalar yağdırılıyor. Böyle güzel bir ülkede yaşadığımız için, gerçekten İslam coğrafyası içerisinde Türkiye'nin müstesna bir yere sahip olduğunu biliyorsunuz ama bir huzur adası olduğumuz için, zaman zaman arızalar çıksa bile zaman zaman önümüzü kesmeye çalışan, bize çelme takmaya çalışanlar olsa bile çok şükür yeryüzündeki küresel krize rağmen Türkiye sağlam adımlarla yoluna devam ediyor."

İftar programına, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sarı, Derya Bakbak, Halil Mazıcıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.