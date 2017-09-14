Çelik: Türkiye ihanete uğramış hissediyor

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'nde Reuters haber ajansına çevirmen aracılığıyla bir mülakat verdi. "(AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude) Juncker 'in yaptığı açıklamalardan dolayı hayrete düştüklerini” belirten Çelik "Sayın Juncker Avrupa Birliği ile Türkiye'yi birbirine yakınlaştırmak için ne yapmış, hangi dev adımları atmıştır? Sayın Juncker'e sorum budur” diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nda dün yaptığı konuşmada Juncker, Türkiye'nin yakın gelecekte AB üyesi olmasını beklemediğini söylemişti. Türkiye'nin son dönemlerde büyük adımlarla AB'den uzaklaştığını vurgulayan Juncker "Gazetecilerin yeri haber merkezleridir, cezaevleri değil. Gazetecilerimizi serbest bırakın" diye konuşmuştu.

'Dostlarımız tarafından yalnız bırakıldık'

AB Bakanı Çelik Reuters'e verdiği mülakatta "Ayrıca (Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve Avrupa Birliği'ndeki bazı başka siyasetçiler nedeniyle de hayal kırıklığına uğradık” diye konuştu. Çelik "Tarihimizin en zor zamanlarında dostlarımız ve müttefiklerimiz tarafından yalnız bırakıldık” dedi. Türkiye'nin kendisini ihanet uğramış hissedip hissetmediği sorusuna da Çelik "Evet” yanıtını verdi.

Alman hükümeti geçen hafta Merkel'in Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerini ekim ayında Brüksel'de yapılacak zirvede gündeme getireceğini açıklamıştı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "bunun üyelik müzakerelerinin askıya alınması veya sonlandırılmasının görüşüleceği anlamına geldiğini” belirtmişti.

Ömer Çelik bu zirveye ilişkin Avrupa Birliği liderlerine AB-Türkiye ilişkilerini geliştirme önerisinde bulundu. Çelik "Türkiye Avrupa Birliği'nin tam üyesi olma hedefinden vazgeçmemiştir. İstekliyiz ve ileriye doğru adımlar atmak için çözümler bulma arzusundayız" diye konuştu. AB Bakanı Çelik, Merkel de dahil olmak üzere Türkiye'yi eleştiren Avrupalı siyasilerin Ankara'ya verdikleri sözleri tutmadığını ve bu eleştirilerin dikkati Avrupa Birliği'nin kendi sorunlarından uzaklaştırmak için dile getirildiğini belirtti.

"Avrupa Birliği'nin gerçek sorunları var. Brexit'in sonucunu bilmiyoruz, yasa dışı göçü yönetmekte başarılı olamıyorlar, AB'nin terörle mücadele kapasitesinde zayıflıklar var ve hayati öneme sahip reformlara ihtiyaç var" diyen, Çelik AB liderlerinin iç sorunlarını örtbas etmek için Türkiye karşıtlığını öne çıkardığını vurguladı.

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Reuters /EC,BÖ