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Çelik: TSK, içindeki kazuletleri temizliyor

AKP'li Hüseyin Çelik, 'Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içerisinde eski kazuletleri temizlemeye çalışıyor' dedi

08 Eylül 2012 11:59

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu patlamayla ilgili konuşurken, “Komutan gelince masalara peçete konuluyor, örtü seriliyor, ama normalde onlar yok. Denetimin mantığı şu; birbirimizi aldatıyoruz. Eğer biz denetimi birbirimize gösteri yapmak için yapıyorsak doğru değil. TSK, kendi içindeki kazuletleri temizlemeye çalışıyor" dedi.

Samanyolu televizyonunda soruları yanıtlayan Çelik şunları söyledi:


Sadece küfür değil


“Cephanede elektrik olmazmış. Gece yapılması birinci facia. İkincisi acemi insanlar çalıştırılıyormuş. Şimdi siz götürün bomba görmemiş askerlere tasnif yaptırın. Son sözü söylemek için inceleme sonucunu beklemek gerekiyor. Kötü muamele sadece askere küfür etmek değildir. Onu bilmediği bir şeyle ölüme atmak da kötü muameledir. Eğitim adı altında bunları yaptırmayı artık tarihe gömmek gerekir.”


Kazuletler temizleniyor


Çelik, "Necdet Özel zamanında biliyorsunuz bu konuyla ilgili genelgeler yayınlandı. Bu anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri kendi içerisinde eski kazuletleri temizlemeye çalışıyor. Sadece komutan geliyor diye bunların yerli yerinde olması birbirimizi aldatmaktan başka bir şey değildir” dedi.

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