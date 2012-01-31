-Çelik: ''Tasarı TBMM'ye gönderildi'' ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı'nın, TBMM'ye gönderildiğini bildirdi. Çelik, yüzde 10 olan işkolu barajının, tasarıda yüzde 3'e düşürülmesinin öngörüldüğünü kaydetti. Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun yeniden gözden geçirilerek hazırlanan Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı'nın imzasının Bakanlar Kurulu'nda tamamlandığını söyledi. Tasarının işçi ve işveren temsilcileriyle yoğun görüşme temposunun ardından büyük bir uzlaşı ile hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na gönderildiğine işaret eden Çelik, ''Düzenlemenin yasalaşmasının ardından sendikal yaşamımızda yeni bir dönem başlayacak'' dedi. Çelik, ''Toplu İş İlişkileri Kanun Tasarısı, TBMM'ye gönderildi. Yüzde 10 olan işkolu barajının, tasarıda yüzde 3'e düşürülmesi öngörüldü. Tasarıda, işletme barajı yüzde 40, işyeri barajı ise yüzde 50+1 olarak düzenlendi'' diye konuştu. Faruk Çelik, tasarının hızla komisyondan geçirilerek en kısa zamanda Meclis Genel Kurulu gündemine getirilmesini hedeflediklerini kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, işkolu istatistiklerinin bu süreçte açıklanacağını da vurguladı.