-Çelik: ''Sendikalar Kanunu'nu çıkaracağız'' ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Sendikalar Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemenin bu yasama döneminde çıkarılacağını bildirdi. Anadolu Ajansı'na özel röportaj veren Çelik, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılması planlanan düzenlemeler, İŞKUR'un yürüttüğü aktif istihdam programları, İş ve Meslek Danışmanlığı ile yurt dışında yaşayan Türk işçilere yönelik çalışmaları değerlendirdi. Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun ILO ve AB normlarına ulaşması için ne gibi yapılan düzenlemeleri anlatan Bakan Çelik, ''Sendikalaşma ile demokrasi ve insan hakları arasındaki sıkı bağ sonucunda ülkelerin sendikal hak ve özgürlüklere verdikleri değerin önemi demokratikleşmesinin ölçüsü olarak algılanıyor. Özellikle AB ile başlayan müzakereler çerçevesinde ülkenin insan haklarına verdiği önem ve demokratikleşme süreci, sendikal haklar ile yakından ilişkilendirilmiş, bu bağlamda sendikal hak ve özgürlüklere daha çok vurgu yapılmaya başlanmıştır '' dedi. Bakan Çelik, yapılması planlanan tüm bu değişiklikleri Üçlü Danışma Kurulu ile müzakere ediyoruz. Meclis açılır açılmaz ilgili alt komisyonlara ve oradan da Genel Kurul gündemine taşıyacağız'' diye konuştu. ''Bakanlık olarak hedefimiz hazırlanacak kanunların haziranda 101'incisi gerçekleştirilecek olan ILO Genel Konferansı'nda Aplikasyon Komitesi eleştirilerine maruz kalmadan, kara listeye alınmadan ve sendikal örgütlenmenin içinde bulunduğu koşullar iyileştirilmiş olarak endüstri ilişkileri sistemimize katkı sağlamasıdır'' diyen Çelik, şu bilgileri verdi: ''2013 yılından itibaren her yıl 400 bin işsizimizin aktif istihdam programlarından yararlandırılmasının İŞKUR'un gerçekleştirebileceği bir hedef olduğunu düşünüyorum. Kurum bu amacı gerçekleştirmek için 2011 yılında 2 bin, 2012 yılında da 2 bin olmak üzere toplam 4 bin sözleşmeli İş ve Meslek Danışmanı istihdam edecek.'' Bakan Çelik'in konuşmasından öne çıkan ifadeler ana başlıklarıyla şöyle: -''İşsizlikle mücadele, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bugün de gerek hükümetin gerekse bakanlığımızın öncelikli gündem maddeleri arasında'' -''Ulusal istihdam stratejisi ile temel olarak, ülkemiz iş gücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesi, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama katkısının artırılarak işsizlik sorununa kalıcı çözüm sağlanması hedefleniyor'' -''Ulusal istihdam stratejisi çalışmaları, ülke gerçeklerini dikkate alan bir güvenceli esneklik perspektifiyle, kayıtlı istihdamın kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacına hizmet edecek şekilde yürütülüyor'' -''Sosyal ve ekonomik alanda barış ve istikrarı geliştirmek için üçlü Danışma Kurulu'nu etkin kullanmak, birincil önceliğimiz''