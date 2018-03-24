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Ekonomi

Çelik savaşının kaybedeni Türkiye mi oldu?

“Herkese yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı uygulansa yine de ihracata devam ederdik ancak bu şartlarda devam edemeyiz"

24 Mart 2018 15:49

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim sürecinde kendisine destek veren yerli çelik üreticilerini korumak için yürürlüğe koyduğu ek çelik ithalatı vergilerinden muaf tutulan ülkelerin sayısı artarken, Türkiye ise liste dışında kaldı. Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği, gerekçenin siyasi olduğunu savundu. 

Cumhuriyet’ten Emre Deveci’nin haberine göre Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Kemal Ekinci, Türkiye’nin muaf tutulmamasının gerekçesinin “siyasi” olduğunu öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan konuyu mevkidaşı Trump'la görüşmesini istediklerini söyleyen Ekinci, yılda 1.2 milyar dolar ABD’ye çelik ihraç ettiklerini hatırlatarak, “Herkese yüzde 25 ek gümrük vergisi kararı uygulansa yine de ihracata devam ederdik ancak bu şartlarda devam edemeyiz" dedi. Ekinci, gelecek hafta ABD’ye giderek konuyu görüşeceklerini aktardı.

Ne olmuştu?

Çelik ithalatına ek vergi getirilmesini öngören yasa ile ilgili çalışmalar 2017 Nisan ayında başlamıştı. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, 2018’in Şubat ayında Başkan Trump’a üç seçenekli bir rapor sunmuş; Başkan’ın seçimi ise Meksika ve Kanada dışındaki tüm ülkelerden yapılan çelik ithalatına yüzde 25 vergi getirilmesi olmuştu. Karara tepki büyük olurken; ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD Başkanı’nın AB üyelerinin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika ve Güney Kore'ye de ek gümrük vergilerinin geçici olarak durdurulması talimatı verdiğini duyurmuştu.

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