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Çelik, Şansal'ın 'palalı' iddiasını delil gösterdi

Çelik: Barbaros Şansal'ın internete düşen, palalı kişiyle ilgili iddia ve beyanlarını delil göstererek savcıları harekete geçmeye davet ediyorum

27 Eylül 2013 21:25

 
Modacı Barbaros Şansal'ın bir forumda yaptığı açıklamanın videosunun sosyal medayada yer alamasının ardından, AKP cephesinden de bu konuda tepki gecikmedi. Hüseyin Çelik, Şansal'ın iddialarını delil göstererek, savcıları harekete geçmeye çağırdı.
Hüseyin Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Barbaros Şansal'ın internete düşen, palalı kişiyle ilgili iddia ve beyanlarını delil göstererek savcıları harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.
 

Gökçek de CHP'yi suçladı

 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter mesajlarıyla CHP'yi suçladı. 
"Bu parti kapatılmayı haketti" diyen Gökçek, "Ne haber Geziciler, ne haber CHP'liler? Barbaros Şansal palalıyı CHP'lilerin organize ettiğini söylüyor" yazdı. 

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