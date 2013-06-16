Çelik: Sabrımız tükenmişti

Habertürk'e konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Mesele üzüm yemekse üzümü yediniz. Mesele bağcıyı dövmekse kusura bakmayın devlet asayişi sağlamak zorundadır. Bu park bütün İstanbullular'a aittir. Sayın Başbakan'ın günlerce söylediği, 'Sabrediyoruz' dediği budur. Sabrın da belli bir sınırı vardır. Bütün iyi niyetimize rağmen birileri bunu anlamıyorsa iktidarın devleti yönetme sorumluluğu vardır" ifadelerini kullandı.



Başbakan Erdoğan'ın eylemcilerin temsilcileriyle görüştüğünü hatırlatan Çelik "Türkiye demokratik bir ülke olmasaydı 19 gün boyunca tahammül edilemezdi" dedi. Polisin de zaman zaman yanlış hareket ettiğini belirten Çelik, Gezi Parkı'na yapılan müdahalenin "defalarca anons edildikten sonra" gerçekleştiğini söyledi.