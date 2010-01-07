Çelik: Ölüm olmaması sevindirici

T24 - Manisa'da yaşanan olayları yorumlayan Devlet Bakanı Faruk Çelik, göç etmek zorunda kalan Romanların bir konuta kavuşması konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Devlet Bakanı Faruk Çelik, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Manisa'da yaşanan olayları değerlendiren Çelik şunları söyledi: "Romanlar konut açısından, eğitim açısından bize sahip çıkın diyorlar. "Çocuklarımız okuyamaz duruma geliyor" diyorlar. İş bulmada zorlanıyorlar, sonra da diyorsunuz ki, neden olumsuzluklar yaşanıyor. Romanlar toplumsal olarak dışlanmaktan yakınıyor.



Atılması gereken adımları yeteri kadar atamamışsanız orada bazı yanlışlıkların oluşması da kaçınılmazdır. Bizim yaptığımız açılım, maçılım değil. Devlet olarak Romanlar için adım atılmazsa böyle olaylar olur. Böyle bir olayı tasvip etmek mümkün değil. Romanların sosyal hayatta dezavantajları var. Sevinilecek şey, dünkü olayda bir ölüm olayının gerçekleşmemesi.



Yaşananları tüm Selendililere mal etmemek lazım. Selendi'de yaşanan olayların öncesi var. Biz daha farklı yere gidebiliriz ifadesi üzerine onların bir konuta kavuşması konusunda çalışma sürdürülüyor. Ülkede hak arama yolu bellidir, başka yollar denenmemeli. Selendi'de kişiler arasındaki hadise bu noktaya geldi. Bireylerin küçük bir yerde bir kavhe ortamında meydana gelen olumsuzlukların bu boyuta gelmesi şeklinde değerlendirmek gerekiyor."



Bakan Çelik, Alevi açılımında gelinen noktayı şöyle anlattı: "Toplumsal kesimler arasında önyargılı yaklaşımlar oluşmuş. Kesimler arasında bir diyalog anlayışı ortaya çıktı. Aleviler de kendileri bir araya gelme imkanı buldular. Alevi çalıştayları tüm kesimlerle konuşmak için yararlı."