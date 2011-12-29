Çelik: Ölenler terörist değillerdi, sorumlular cezalandırılacaktır!

T24

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, sınırda 35 kişinin TSK'nın bombardımanında hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.“Üzücü bir olayla uyandık. Ailelere başsağlığı diliyorum. Ölenlerin büyük bir çoğunluğu aynı ailedendir. Aralarında korucu çocuğu olan vardır. Ölenlerden biri gazi çocuğudur. Ölenlerin sigara kaçakçılığıyla ilgili insanlar olduğu bilgisi vardır. Kaçakçı olması bombalamayı gerektirmiyor. Kesin ve net bilgilere soruşturma sonunda ulaşacağız.Bir yanlış varsa bir hukuk devletinde gereği yapılacaktır. İlk bilgilere göre bu kişilerin terörist değil, kaçakçı olduğu belirlendi. Olay sınırın dışında olmuştur.Bir hata, kusur ya da yanlış varsa örtbas edilmeyecek. Hukuk devleti anlayışla gereken yapılacaktır. Bu olayı '33 kurşun' olayına benzetmek yanlıştır. Burada varsa bir operasyon kazası vardır.Yanlış, kusur ve hata varsa gerekenin yapılması hukuk devletinin boynunun borcudur.Terörle mücadele devam edecektir. Temenni ederiz ki, bir daha böyle bir olayla bir daha karşılaşmayız.Sayın Başbakanımız, bu sabah gerek Genelkurmay, gerek İçişleri Bakanı ve validen bilgi almıştır.Ajitasyona, tahrike gerek yoktur; bu kimseye yarar sağlamaz.Yas ilan edebilirsiniz. Demokratik bir çağrıdır. Ama insanları şiddet için tahrik ederseniz, daha fazla insanın canının yanmasına yol açarsınız. Daha sağduyuyla hareket etmek gerekiyor.Kepenk kapatma eylemi PKK'nın baskısıyla yapılıyor. Esnaf kendi isteğiyle kepenk kapatmıyor."