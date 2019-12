Çelik: Öldürülmediğim için özür dilerim

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün, fikri birlikteliği olduğu İhsan Güven ve Necip Hablemitoğlu gibi öldürülmemesini manidar bulduğu şarkıcı Çelik, bu durum karşısında çok şaşkın olduğunu açıkladı.



Çelik, restoran işlettiği Azerbaycan’ın Bakü kentinde, Hürriyet’e şunları söyledi:



"Gazetede yer alan habere konu olan sayın savcının sorularını henüz resmi olarak almadım. Bana ulaşmış resmi bir çağrı, belge de yok. Sayın savcının sorular sormasını istediği mahkemeye zaten daha önce bilgi vermiştim.



’Güven, Atatürkçü’



İhsan Güven Atatürk ilkelerine bağlı emekli bir binbaşıdır. Herhangi bir örgüt ile bağı yoktur. Rahmetli İhsan Güven beyin Necip Hablemitoğlu’nu tanıdığı ise gizli bilgi değildir. Bunu da kendisi öldürülmeden evvel, Hürriyet Gazetesi’ne bizzat konuştuğu röportajında belirtmişti. Sayın savcının sorduğu sorulara gelince...



’Eruygur’u hiç tanımadım’



Sayın Şener Eruygur paşayı hayatımda görmedim, tanışmadım; medyadan tanırım. Ayrıca bir sanatçı olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri için, moral motivasyon olması bakımından destek istendiğinde, rehabilitasyon, Mehmetçik Vakfı ve gazilerimiz için istenen her günde, çok gönlümden gelerek elimden geleni yapmaya çalıştım. Her Türk evladının yapması gereken ne ise onu yaptım; ama Şener Eruygur paşayı tanımıyorum.



Ergun Poyraz’ı tanırım



Ergun Poyraz’ı tanıyorum. İhsan Güven beyefendinin yanında tanışmıştım. Ondan övgü ile söz eder, ’Vatanını satanlara karşı canını ortaya koyarak mücadele ediyor’ derdi. Bu sebeple de onun bütün kitaplarını okudum. Ayrıca sayın savcılık makamının belirttiği kitapta, rahmetli İhsan Güven beyin, yukarıda sözünün ettiğim devlet yetkililerinin bilgisi dahilinde olan ve kayıtlara geçmiş konuşmaları da vardır.



Acil Durum şarkısı



Bunlar fikirlerini göstermesi bakımından rahmetli İhsan Güven beyin adeta kimliği gibidir. Benim Rahmetli İhsan Güven bey ile fikir birliği içersinde olduğum doğrudur, bu fikir, Atatürk ilkeleridir. Bu da gizli bilgi değildir.



Bulunduğum her platformda da fikirlerimi belirttim, bir kitap yazdım ve En son AKP hükümeti iş başına gelmeden 6 ay evvelde ACİL DURUM isimli şarkımı yaptım.



Öldürülmediğim için şüpheli durumda bulunduğum şeklindeki teşhise gelince. Ne diyeceğimi, nasıl tepki vereceğimi ve öldürülmediğim için kimden ve nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum."