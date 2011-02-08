Çelik: Mısır kendi CHP'siyle hesaplaşıyor

T24

'TSK'NIN DENGE POLİTİKASI'



'MISIR, CHP'Sİ İLE HESAPLAŞIYOR'



İktidar ile ana muhalefet partisi arasındaki polemik konularına her gün bir yenisi ekleniyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un 'meğer asker kağıttan kaplanmış' açıklamasının yankıları henüz tazeyken, AK Parti'den, hem bu açıklamaya Genelkurmay'dan gelen yanıt hem de yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek bir açıklama geldi.Batum'un sözlerine CHP'den tepki gelmemesini 'kurumsal olarak benimsenmiş' şeklinde değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Mısır'da yaşananlara da değinerek "Mısır kendi CHP'si ile hesaplaşıyor" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, partisinin MYK toplantısının devam ettiği dakikalarda basının karşısına çıktı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum'un Türk Silahlı Kuvvetleri konusunda yaptığı açıklamaya değinen ve "Aslında Sayın Batum'un sözleri CHP'nin tarihi misyonunun bir dışavurumudur" diyen Çelik, "Eğer ordu topluma ve siyasete vesayet ederse, eğer ordu muhtıra verirse, eğer ordu darbe yaparsa veya darbeye teşebbüs ederse Sayın Süheyl Batum ve onun gibi düşünenler bu orduyu sevecekler, TSK'yı sevecekler..." dedi.Çelik, Batum'a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti içinden tepki gelmemesini de, ''Bu tepki gösterilmediğine göre veya gösterilemediğine göre o zaman CHP kurumsal olarak bu görüşleri benimsemiştir.TSK'nın basın açıklamasında iki siyasi partinin mensuplarının yaptığı açıklamalardan bahsediyor. Bir siyasi parti, ki bu CHP'dir..." şeklinde değerlendirdi.''Açıklamada adeta bir denge politikası yapılmış" diyen Çelik, "Bir taraftan bir CHP'linin söylediği ipe sapa gelmez ifadelere tepki gösterirken, bu ipe sapa gelmez ifadelere tepki gösteren AK Partililerin de bu kapsama dahil edilmiş olmasını doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.Daha sonra gazetecilerden soru alan Çelik'e, seçmenlerin bakış açısı ile ilgili anket soruldu.Ankete katılan yüzde 86'nın bu konuda endişe taşımadığını belirten Çelik, yaşam tarzıyla ilgili endişe duyanların da medeni ölçüler içerisinde demokratik yollarla yönetenlere bunu ifade etmeleri gerektiğini söyledi."8 yıldan beri AKP'nin ortaya koyduğu performans ve icraatlar da göstermiştir ki Türkiye'de demokratik bir yönetim vardır ama demokrasimizin eksiklikleri vardır. Bu eksiklikleri tamamlamak gibi hepimizin bir gayreti olması gerekiyor" diyen Çelik, şunları söyledi:"Mısır'da, Tunus'ta bütün Ortadoğu'da herkes Türkiye'yi örnek gösteriyor, Türkiye'yi örnek alıyor. Türkiye'de olup bitenler etrafımızdaki insanlar için ilham kaynağı oluyor. Bazı kerameti kendinden menkul köşe yazarları aynı şeylerin Türkiye'de de olabileceği imasında bulunuyorlar. Esasen oralarda olan şeyler jakoben, dayatmacı devlet anlayışına karşı halkın isyanıdır, halkın baş kaldırmasıdır.Yani Mısır'daki insanlar kendi CHP'si ile hesaplaşıyor, kendi dayatmacı ideolojik dayatma içinde olan devleti ile hesaplaşıyor. Türkiye bunu demokratik yollarla yapıyor."