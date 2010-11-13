Çelik: Kürtçe'yi ‘bilinmeyen dil' nitelemesi büyük ayıp

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ‘Siyaset Adamesi'nin açılışı için geldiği Şanlıurfa'da, sabah partililerine seslendi. Çelik, öğle saatlerinde Suruç İlçesi'nde, AKP eski milletvekili Mahmut Kaplan'ın oğlunun düğün yemeğine katılıp, burada ilahiler eşliğinde yer sofrasında kurulan ziyafette yemek yedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, partisinin düzenlediği siyaset akademisinin açılışına ve AK Parti 22 dönem Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan'ın oğlu Ahmet Kaplan'ın düğün yemeğine katılmak üzere dün akşam Şanlıurfa’ya geldi. Geceyi Şanlıurfa'da geçiren Hüseyin Çelik, sabah saatlerinde Belediye Nikah Salonu'nda düzenlenen ‘Siyaset Akademisi’nin açılışına katılıp, burada ‘Demokratikleşme, hukuk ve ekonomi’ konulu ilk dersi verdi. Yaklaşık 2 saat kürsüde kalan Çelik, partililerine hükümet icraatlarını anlattı. Konuşmasında, muhalefet partisi CHP'yi de eleştiren Çelik, son günlerde bu partide hareketlilik görüldüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:



“Kılıçdaroğlu geldi, ‘CHP uçacak' dediler. Nasıl uçacak? Ecevit'in kasketini takınca ona benzedi. O yüzden uçuracak CHP'yi. Rahmetli Ecevit kasketini taktığı zaman Şanlıurfa'nın yarısı kasket takıyordu. Bugün kasket takan kaç kişi var? O gün kasketin toplumsal karşılığı vardı. Bugün o da yok. Rahmetli Ecevit aslı olarak bu işi beceremedi ki; taklitleri becersin. CHP'nin problemi; genel başkan değiştirmek değil. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geldiği zaman bana sordular ‘Ne olur’ diye, ben de ‘1974 model 124 Murat arabanın başına şu meşhur rallici Michael Schumacher’i getirip şoför yapsanız, kaptan yapsanız bir sonuç alamazsınız, çünkü arabada iş yok’ dedil. Yani, CHP halkın değerleriyle alay ettiği sürece tek başına iktidar olamaz.”





“KEMALİZİMİ BASKI OLARAK KULLANDILAR”



10 Kasım’da bazı köşe yazarlarının Atatürk’ün yatağında rahat uyumadığını kaleme almasını eleştiren Hüseyin Çelik, “Esas yatağında rahat uyuyamayanlar kimler biliyor musunuz? Atatürk’ten sonra Kemalizm diye ideolojiyi üretenler ve bunu halka baskı aracı olarak kullandı. Halkı güdülmesi gereken bir sürü olarak gördüler. Yıllarca memleketi bu şekilde idare ettiler. Fakat şimdi bunu yapamıyorlar. Bu maskaralıkların bitmesi lazım. Devlet milletiyle barışması için bu bakışın ortadan kalkması lazım” dedi.



AKP'li Hüseyin Çelik, Diyarbakır'da görülen KCK/TM davasında mahkemenin Kürtçe'yi ‘bilinmeyen dil’ olarak nitelendirmesini eleştirerek şöyle devam etti:



“KCK davasında yargılananlar PKK zihniyeti ile orada ideolojik şov yapıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat oradan birisi çıkıp Kürtçe konuşuyor. Mahkeme, kayıtlara ‘Bilinmeyen bir dille konuştu' diye geçiyor. Şimdi bu yakışır mı? Sizin o bilinmeyen dil, anlaşılmayan dili senin milyonlarca vatandaşının kullandığı ana dilidir. Bir insanın ana dili onun şahsiyetidir. Onun ayrılmazıdır. Şimdi TRT Şeş yayın yapıyor. Ona bilinmeyen ve anlaşılmayan bir dilde yayın yapan kanal mı diyeceğiz? Devlette bir tutarlılık olur. Devletin mahkemeleri bunu kesinlikle göz ardı edemez. Mahkemenin bu tavrı büyük bir ayıptır.”





3 bin kişiye ziyafet çekildi



Çelik, 2 saat süren konuşması ardından, uzun konvoy eşliğinde Suruç İlçesi Ziyaret Köyü'ne hareket etti. Burada AKP 22'nci Dönem Şanlıurfa eski Milletvekillerinden Mahmut Kaplan'ın oğlu Ahmet Kaplan’ın düğün yemeğine katılan Çelik ile yaklaşık 3 bin kişiye kuzu kavurması ziyafeti çekildi. Çevre mühendisi 35 yaşındaki Ahmet Kaplan ile Suriye'de yaşayan amcasının kızı Maha Kaplan’ın düğün yemeğine katılan Çelik, köy odasına geçmeden önce kendisini bekleyen uzun kuyruktakilerle tokalaşarak, Osmanlı Tuğralı tablonun altında ayrılan baş köşeye oturdu.



Kurulan yer sofrasında yenilen düğün yemeğine Çelik’in yanı sıra; AKP Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyüpoğlu, Şanlıurfa Valisi Nuri Okutan, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Sabri Durmuşlar ile çok sayıda Suriyeli davetli katıldı. 100 kişinin hizmet verdiği düğün yemeğinde 50 koyun kesilerek kavurma, 550 kilo pirinç kullanılarak hazırlanan pilav ile 600 kilo patlıcan, 250 kilo domates, 300 kilo et ile hazırlanan güveç ve baklava ikram edildi. Bakır tepsiler içerisine konulan içli pilav üzerine serpilen et kavurma ile kuzu kellesinden oluşan yemekler sofralara dizildi. Kıl çadırında semazenlerin döndüğü ve ilahilerin okunduğu düğün yemeğini yiyen Çelik, daha sonra köyde bulunan bir türbeyi ziyaret edip, kentten ayrıldı.





