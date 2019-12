-Çelik: Kasımda toplu sözleşme görüşmeleri başlar ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda yapılacak düzenlemeye ilişkin, ''İlk toplu sözleşme yapacağımız tarih, şu andaki çalışmalarımıza göre Kasım ayı içinde olması çerçevesinde. Umuyorum ki bir aksama olmaz ve bir an önce meclise yasayı sevk ederek Kasım ayında toplu sözleşme görüşmelerine başlamış oluruz'' dedi. Bakan Çelik, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ve KESK Genel Başkanı Lami Özgen'in katıldığı Üçlü Danışma Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, yeni düzenlemede örgütlenme hakkı ile ilgili bazı açılımlar yapılmasına rağmen konfederasyonların tüm alanlarda örgütlenme hakkının tüm çalışanlara yansıtılmasını önerdiklerini, bu konuda mutabakat sağlanamadığını belirtti. Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK'in anlaşılamayan konularda farklı görüşleri olduğunu anlatan Çelik, Memur-Sen'in Genel toplu sözleşmede yetkili konfederasyon, hizmet kolu toplu sözleşmede yetkili sendika veya nisbi temsil esasıyla hizmet kolundaki yetkili sendika temsilcileri ve bağlı bulundukları konfederasyonlardan birer kişi önerdiğini söyledi. Kamu-Sen'in, hem genel toplu sözleşmede hem de hizmet kolu toplu sözleşmesinde katılımcılıktan yana olduğunu belirterek, dolayısıyla üç büyük konfederasyonun imza ve itiraz yetkisi olmasını istediğini kaydetti. Çelik, KESK'in her sendikanın kendi üyeleri adına toplu sözleşme yapmasını, genel toplu sözleşme düzeyinde üç konfederasyon olmasını, aynı hususun hizmet kolu toplu sözleşmesi için de geçerli olmasını, her konfederasyonun imza ve itiraz yetkisi olmasını öngördüğünü, hakem kurulunun kararı bağlayıcı olduğu ve grevi engellediğinden dolayı bileşime öneri yapmamayı tercih ettiğini bildirdi. Konfederasyonlarla önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çelik, hakem heyetinin nasıl oluşacağı konusunda Memur-Sen ve Kamu-Sen'in önerilerde bulunduğunu ifade etti. Çelik, ''Bu önerileri Bakanlar Kurulunda değerlendirip daha sonra meclis gündeminde komisyonlarda ve Genel Kurul safhasında yine birlikte diyalog çerçevesinde sürdürme kararı aldık. İnanıyorum ki burada yapılan iyileştirmeler Bakanlar Kurulu, komisyon safhasında da yeni anlamlar kazanacak ve böylece 4688 sayılı yasa yeni şekliyle bir an önce yürürlüğe girecek ve değerli konfederasyonlarımız ve kamu çalışanlarımızla toplu sözleşmeyi gerçekleştirmiş olacağız. Toplu sözleşme dönemini bu yasayla açmış olacağız. Taslağın yasalaşma sürecine kadar diyaloglarımız devam edecek'' dedi. -''Yasa çok ciddi teknik boyutlar içeriyor''- Daha sonra soruları yanıtlayan Bakan Çelik, bir gazetecinin, toplu sözleşme görüşmelerinin takvimine ilişkin sorusu üzerine, ''Yasa çok ciddi teknik boyutlar içeriyor. Bu düzenlemeleri yasa taslağında göreceksiniz. İlk toplu sözleşme yapacağımız tarih şu andaki çalışmalarımıza göre Kasım ayı içinde olması çerçevesinde. Umuyorum ki bir aksama olmaz ve bir an önce meclise yasayı sevk ederek Kasım ayında toplu sözleşme görüşmelerine başlamış oluruz'' diye konuştu. Konunun Bakanlar Kuruluna ne zaman sevk edileceğine ilişkin soru üzerine de Çelik, ''Bu hafta itibarıyla görüşülmesi gereken konuları ifade ettim. Teknik heyetler görüşüp, bu hafta içinde Bakanlar Kuruluna gönderip bu konunun ele alınması düşüncesiyle bu çalışmamızı gerçekleştirdik'' dedi. Çelik, ''TSK'da çalışan memurlara da sendikalı olma hakkı tanındı mı'' sorusuna ise ''Bizim taslağımızda savunma, güvenlikle ilgili konularda örgütlenmenin olmaması var ama konfederasyonların tüm alanlarda örgütlenme talepleri var bu konu Bakanlar Kuruluna götüreceğimiz konu'' yanıtını verdi. Hakem Kurulunun oluşumuna ilişkin önerileri de paylaşan Çelik, Memur-Sen ve Kamu-Sen'in kamudan 4, sendikalardan 4 ve kamu ve konfederasyonların önerdiği isimler arasından belirlenecek 2 öğretim üyesinden oluşmasını önerdiğini, kendilerinin de kamudan 4 sendikalardan 4 bir de başkan olmak üzere 9 kişiden oluşmasını öngördüklerini söyledi. Çelik, bu konuları yoğun şekilde tartıştıklarını belirterek, ''Bunun Bakanlar Kurulu süreçleri de önem arz edecektir'' dedi.