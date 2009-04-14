Çelik kasa satışları patladı

Küresel kriz pek çok sektörü derinden etkilerken, çelik kasa satışlarında büyük artış yaşanıyor. Bankaların güvenilirliğini kaybetmesi, özel kasalara ilgiyi artırdı.



Deutsche Welle’de yer alan bir haber, küresel mali ve ekonomik kriz nedeniyle pek çok Alman vatandaşının bankalara güvenini kaybettiğini ortaya koydu. Giderek daha fazla kişi, mal varlığını bankalara emanet etmek yerine evlerindeki özel kasalarında saklamaya başladı.



Çelik kasa üreticileriyle bunları pazarlayan kişiler, 2008 yılı Ekim ayından bu yana taleplerde yüzde 30 oranında artış yaşandığına dikkat çekiyor.



Talepler o denli yoğunlaştı ki, önde gelen Alman para kasası üreticilerinden Burg-Waechter firması, personeline haftalardır ek vardiya koymasına rağmen, siparişleri yetiştirmekte zorluk çekiyor. Burg-Waechter'in pazarlama müdürü Diethard Schmale'ye göre talepteki bu patlamanın nedeni sadece kriz değil, günümüzde genel olarak insanlara karşı da güvensizlik yaşanması.



Ona güvenebilirsiniz



Pazarlama Müdürü standart tip büro kasalarını çok sık ihraç ettiklerini, kısa bir süre önce bir yük treni dolusu büro kasasını Rusya'ya gönderdiklerini belirtiyor. Schmale ürettikleri model için, "Çok dayanıklı bir kasa, içine bir milyon euro koyabilir ve ona güvenebilirsiniz." diyor.



Modelin imalatında sadece dayanıklı çelik kullanmakla yetinilmemiş. Schmale, "Asıl kurnazlık burada yatıyor. Bu kılıfın içinde, yani kasanın duvarları arasında belirli maddeler mevcut. Mekanik veya ısıyla zorlanma karşısında bu maddeler bir tür gaza dönüşüyor. Hırsız öksürmeye başlıyor ve kasayla uğraşmaya devam edemiyor " şeklinde konuşuyor.



Her ihtiyaca farklı model



Burg-Waechter'in her ihtiyaca göre farklı bir modeli var. Standart kullanıcılar genellikle fiyatı 2 bin ile 5 bin euro arasında değişen yangına karşı korunaklı kombi kasaları tercih ediyorlar. Schmale, son dönemde gelen siparişlerin üçte ikisinin ise elektronik kilitli kasalar olduğunu belirtiyor. Bu kasayı açamaya niyetlenen hırsızın işi biraz zor. Çünkü bir anda kendisini 111 milyon farklı kombinasyonla karşı karşıya buluyor. Firmanın ayrıca, parmak izi tarayıcılı modelleri bulunuyor.



Schmale, yurt dışından da çok fazla sipariş aldıklarını söylüyor. Bunun sonucu olarak önce Romanya'da bir üretim tesisi açan firma, daha sonra da Asya pazarına açılmış. Schmale Çin'deki üretimle ilgili olarak "Biraz tereddüt ettikten sonra, iki buçuk yıl önce Çin'de de üretim yapmaya başladık. Oradaki üretim de çok iyi gidiyor." yorumunu yapıyor.

