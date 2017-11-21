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Çelik kasa hırsızları tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işyerinden çelik hırsızlığı yapan ve polis ile yaşanan kovalamaca sonucunda, çaldıkları kamyonetle birlikte yakalanan sabıkalı 2 hırsız sevk edildikleri mahkemede tutuklandı

21 Kasım 2017 15:52

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir işyerinden çelik hırsızlığı yapan ve polis ile yaşanan kovalamaca sonucunda, çaldıkları kamyonetle birlikte yakalanan sabıkalı 2 hırsız sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
Kayseri OSB 4\'üncü Cadde\'de 19 Kasım gecesi bir fabrikadan çaldıkları elektronik malzemeleri ve büyük boy çelik kasayı yine işyerine ait kamyon ile birlikte çaldıkları öne sürülen 20 yaşındaki Sezgin A. ve 18 yaşındaki Sami K., Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polislerinin takibi sonucu Osman Kavuncu Mahallesi, Kanarya Sokak\'ta çaldıkları araçla yakalandı. Çaldıkları çelik kasayı Eski Sanayi Sitesi\'ndeki bir demirci dükkanında açtırttığı belirtilen şüpheliler sorgularında suçu itiraf etti. Çelik kasa içindeki eşyalar ve çalınan diğer malzemeler ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye gönderilen çelik kasa hırsızları sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı. Sezgin A. ve Sami K.\'nin önceden 8 olayla ilgili 3 farklı tarihte yakalandığı ve 3 kez tutuklandığı belirtildi.

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