Çelik kasa hırsızı tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de bir iş yeri ile özel hastanenin çelik kasalarından para çalan Nazif D. (46), polis tarafından sahte kimlikle yakalandı. Tutuklanan şüphelinin, 8 suçtan arandığı, yine 8 suçtan kaydının bulunduğu ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen yıl 9 Ekim\'de Kocasinan ilçesinin Gevher Nesibe Mahallesi Salihavgun Paşa Caddesi\'ndeki bir iş yerinin çelik kasasını murç ve matkapla açarak 200 bin lira, 27 Ekim\'de ise özel bir hastanenin muhasebe bölümündeki kasadan 5 bin 700 lira çalan Nazif D.\'yi yakalamak için çalışma başlattı. Nazif D. Mevlana Mahallesi 15 Temmuz Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde, şüphelinin üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve aynı isim adına sürücüsü belgesi çıktı. Türkiye genelinde 5 ayrı ilde işlediği 8 ayrı suçtan arandığı, yine 8 suçtan kaydının bulunduğu ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Nazif D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



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