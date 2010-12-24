Çelik: İzmir dört tekerine fren takılmış araba gibi

T24 - Ege Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (ESİAD) konuğu olarak İzmir’e giden AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP'nin kalesi İzmir'i dört tekeri frenli arabaya benzetti. CHP’li Süheyl Batum, Çelik'in, eleştirilerinin arkasında, hükümetin İzmir'deki metro projesine destek vermemesiyle ortaya çıkan anlayışın yattığını iddia etti.



Vatan gazetesinin haberine göre İzmir’den armoni değil kakafoni çıktığını ileri süren Çelik, Kayseri ve Konya’yı örnek vererek şunları söyledi:



“Türkiye’de Kayseri örneği var. Kayseri’den cumhurbaşkanı var, milletvekilleri, sanayi ve ticaret odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları, barosu, borsası, stk’ları mahalli yönetimi, mülki idaresi merkezi idaresi öyle saat gibi bir işliyor ki Kayseri mesafe alıyor. Konya’da öyle. Konya’da gecekondu bulamazsınız. İzmir’de de bazı evler gecekondu değil. Kenti gecekondu sarmış ve ortak paydalarda buluşarak kentlilik bilinciyle İzmirlilik ortak paydasıyla o eksende buluşarak İzmir’de ciddi bir hamle yapılamadı.



İzmir Türkiye’nin üçüncü büyük kenti. Modernizmi temsil eden kent, Türkiye’nin fihristi, tarım, turizm kenti. Ama ben İzmir’i şuna benzetiyorum. Pırıl pırıl nur topu gibi bir çocuk ama burnu akmış kir pas içinde. Yüzünü, gözünü temizlediğiniz zaman güzelliği ortaya çıkar. İzmir dört tekerine fren takılmış araba gibi. Bir şeye engel olma zihniyeti çözümün bir parçası olmaktan daha öne geçiyor.



İzmir’de yaşam tarzına müdahale tehdidi yok. Kimse kimsenin yaşam tarzına müdahale etmemelidir. Biz birbirimize mecbur değil mahkumuz. Birlikte yaşarken farklılıklarımızı koruyarak huzur ve barış içinde birarada yaşamayı öğreneceğiz. İzmir’de kimse Ak Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı gibi hayatını tanzim etmek zorunda değil.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ‘Ben cumhurbaşkanıyım, içki içmiyorum kimse de içmeyecek’ demesi laikliğe aykırıdır. Başbakan ‘faize dayanan bankacılık sistemi yasaklansın’ derse bu laikliğe aykırı olur. Bireysel hayatında faiz alıp vermiyorum demek laikliğe aykırı değil. ‘Ak Parti iktidara geldi acaba bir şey mi olacak?’ Sekiz yıl bir şey olmadı. ‘Sen niye öyle giyiniyorsun, ne yiyip içiyorsun’ diyen olmadı. Tahrikler Ak Parti yokken de vardı.



Türkiye’de demokratik cumhuriyet değil, bürokratik cumhuriyet var. Bize okullarda hep ‘Cumhuriyet eşittir demokrasi’ diye anlattılar. Cumhuriyet eşittir demokrasi falan değil. Cumhuriyet olmayan ve demokrasinin en rafine biçimiyle yönetilen ülkeler var. Cumhuriyet olup da diktatörlükle yönetilen ülkeler de var.



Küba, Çin, İran, İsrail de cumhuriyettir. Bizim kağıt üzerinde adımız ‘demokratik cumhuriyet’ olmasına rağmen uygulamalar ‘bürokratik cumhuriyettir’. Seçilmişlerin değil atanmışların iradesi ön plandadır. Vesayetçi sistem vardır.”





CHP'li Batum: İzmir'i ağızlarına almasınlar



CHP’li Süheyl Batum, AK Parti’li Hüseyin Çelik'in, İzmir'e yönelik eleştirilerinin arkasında, hükümetin İzmir'deki metro projesine destek vermemesiyle ortaya çıkan anlayışın yattığını iddia etti.



İstanbul ve Ankara'daki metro projelerini devletin üstlendiğini, İzmir'deki projenin ise üstlenilmediğini ifade eden Batum, şöyle konuştu:



''Bu, hükümetin bu projeyi neden üstlenmediğinin göstergesidir. Sayın Çelik'in de çıkıp, 'İzmir kir pas içinde, İstanbul ne kadar güzel' demesi de bunun göstergesidir. Bana göre bu bir projedir. Hükümetin kendi bir şey yapmayınca, o zaman CHP'yi kötülemek için giriştiği bir şeydir. Tarihten beri vardır. Hiçbir şey yapma, kağıdı aç, eskileri kötülemeye başla. Ben Hüseyin Çelik'in bu söylediğini böyle değerlendiriyorum. Metro projelerinde iktidarın sadece İzmir'i üstlenmemesiyle bir arada okunmasının önemine dikkati çekiyorum.''



CHP Grup Başkan Vekili Kemal Anadol ise İzmir Belediyesinde yolsuzluk ya da hırsızlığın bulunmadığını belirterek, ''Ankara ve İstanbul Belediyelerine baksınlar, oradaki yolsuzlukların hesabını, cevabını versinler, İzmir'in adını ağzına almasınlar'' dedi.



CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu ise İzmir olarak hükümetten sadece gölge etmemesini istediklerini söyledi ve ''AK Partilileri yine Kamu İhale Kurumu koridorlarında görüyoruz, 'Yine bir ihale mi iptal edilecek' derken 3 gün sonra teleferik ihalesi iptal ediliyor'' dedi.











