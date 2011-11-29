-Çelik: ''İstihdama dayalı büyüme sürmeli'' ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''İstihdama dayalı büyümenin devam etmesi gerekiyor. Tabii bunu yaparken de insan hakları, işçi hakları ve çalışma hayatındaki çağdaş ilişkiler oturmalı'' dedi. Bakan Çelik, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Sanayi Odaları Konseyinde yaptığı konuşmada, çalışma hayatının önünde çok önemli gündem maddelerinin olduğunu belirterek, bunlarla ilgili mevzuatı bir yıl içinde tümden ortadan kaldırmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre işsizlik sorunun çözümü konusunda özel sektöründe katkılarıyla mesafe aldığını ifade eden Çelik, son bir yılda 1 milyon 700 bin kişiye istihdam sağlanmasıyla işsizlik oranının yüzde 9,2'lere gerilediğini anımsattı. G-20 zirvesinde Türkiye'nin istihdam odaklı büyümeyi en iyi başaran ülke olarak ilan edildiğini aktaran Çelik, çalışma hayatıyla ilgili yapılacak yeni düzenlemelerin iş hayatına daha da olumlu yansımalar getireceğine inandığını ifade etti. Bakan Çelik, yasaların hükümetler ya da sivil toplum örgütleri için yapılmadığını, yapılan düzenlemelerin ülke ve gelecek için düşünüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: ''Meclise sevk noktasına gelen sendikal mevzuat denilen ama bugün artık 'Toplu İş İlişkileri Kanun Taslağı' olarak tanımladığımız ve tek bir yasa haline getirdiğimiz bu düzenlemeyle ilgili TOBB'un da sözünün olduğunu biliyoruz. 12 Eylül döneminin ürünü olan mevcut yasayı düzenlememiz tek bir bakış açısıyla ele alınmamalı. AB ve İLO normları çerçevesinde bu düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Çünkü biz bazı sözleşmelere taraf olumsuz. Bugüne kadar çalışma hayatıyla ilgili mevzuatımızın ertelenmesinden, ötelenmesinden dolayı Türkiye kısa bir listeye alındı. Gerekli düzenlemeleri yapmazsak bu kara listeye dönüşür mü bu da bizi elimizde. Kısa listeden kara listeye geçilmesi söz konusu olursa buna da cevap bulmamız gerekiyor. Sorunsa bu hepimizin sorunu. İstihdama dayalı büyümenin devam etmesi gerekiyor. Tabi bunu yaparken de insan hakları, işçi hakları ve çalışma hayatındaki çağdaş ilişkiler oturmalı.''