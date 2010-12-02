T24 - WikiLeaks belgelerindeki iddiaları değerlendiren AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, Türkiye’nin aktif dış politikasıyla birilerinin nasırına bastığının görüldüğünü söyledi. Çelik “İsrail belgelerden son derece hoşnut. Türkiye’deki muhalefet de İsrail’le aynı yerde duruyor” dedi.

AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik, WikiLeaks belgeleriyle ilgili olarak İsrail’i adres gösterdi. Çelik, “Bu belgelerin yayınlanmasından hoşnut olan ülke sizce hangisi? İsrail belgelerden son derece hoşnut. Türkiye’deki muhalefet de İsrail’le aynı yerde duruyor” dedi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Çelik dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:





Türkiye nasıra basmış



“İlişkilerimiz eskiden olduğu gibi devam edecek. Diplomasi, bohçacı dedikodularıyla yapılmaz. İtiraz etmeyen bir konumdaysanız, sizden kimse söz etmez. Yazılıp çizilirken de isminiz en asgari düzeyde geçer. Görünen o ki Türkiye, aktif dış politikasıyla birilerinin nasırına basmış durumda. Birisi çıkıp dese ki, Kılıçdaroğlu’nun İsviçre bankalarında 18, Bahçeli’nin 20 hesabı var. Dilin kemiği yok ki bunun iç politika malzemesi yapılması üzüyor. Bir muhalefet partisi lideri delile dayanmadan ‘Sayın Başbakan’ın kaçıp gideceği yer var, orada da yedi sülalesine yetecek parası var’ diyor. Siz ne zamandan beri Sayın Başbakan’ın muhasebeciliğini yapıyorsunuz Sayın Bahçeli?





Bakanlar yalanladı



Birkaç bakanımızın adı geçti, çok kesin dille yalanladılar. Ak Parti’nin kendi içine yönelik bir fitne sokma çabası olabilir. Ama Ak Parti buna izin vermez. Biz beyanı esas kabul ederiz.





Nükleer silah iddiası



(Belgelerde iddia edildiği gibi ABD’nin Türkiye’de nükleer silahları var mı?” sorusu üzerine) ABD, Irak’a girerken orada nükleer silah olduğunu iddia etti. Ancak nükleer silah çıkmadı. Biz neye sahibiz, neye sahip değiliz bunu çok iyi biliyoruz. Sirke içmediğimiz için mide ekşimesinden muzdarip değiliz.” ?





Başbakan’ın şerefinin zekâtı size ömür boyu yeter



Hüseyin Çelik, basın toplantısında Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Şerefsizliğe devam ediyor” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yanıt verdi. Çelik, “Sayın Başbakan, sahip olduğu şerefin zekâtını size verse, bu size ömür boyu yeter” dedi.Çelik, üç generalin açığa alınmasıyla ilgili ise şöyle konuştu: “Üç generalin görevden alınmasıyla ilgili muhalefet kışkırtıcılık yapıyor. Türk ordusu 1 milyon kişilik bir camia, birkaç kişinin yargılanması orduyla itişme anlamına gelmez.”





