Çelik: Irkçılık AKP'nin kitabında yazmaz

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Dünyanın hiçbir yerinde size silahla saldırmaya gelen bir teröriste çiçek buketleriyle karşılık veremezsiniz. Ama dünyanın hiçbir yerinde silahlı mücadeleyle terör meselesi halledilmemiştir'' dedi.





Muğla'nın Bodrum ilçesinde ''Türkiye Buluşmaları'' toplantısında konuşan Çelik, ırkçılığın AKP'nin kitabında yazmadığını söyledi.





Bu ülkede yaşayan 73 milyon insanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak kaydıyla etnik kökeni, dini, dili, mezhebi, ana dili, bölgesi, coğrafyası ne olursa olsun o ülkenin birinci sınıf ve başlarının üzerinde yeri olan vatandaşlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:





''Biz etnik milliyetçiliği reddediyoruz. Bölgesel milliyetçiliği de reddediyoruz. Bu memleket 70-80 bin kilometrekare topraktan oluşmaktadır. Bizim ülkemizdeki her çakıl taşı diğeri kadar değerlidir. Birliğimiz, bütünlüğümüz bu coğrafya üzerindeki kardeşliğimiz her şeyden daha önemlidir.''







'Bir PKK'lının ülkeye maliyeti 10 milyon dolar'







Çelik, Türkiye'nin teröre 300 milyar dolar para harcadığını ifade ederek, ''Bugüne kadar ölü ya da etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 30 bin. Bir tek PKK'lının bu ülkeye maliyeti ise 10 milyon dolar'' diye belirtti.





Hüseyin Çelik, ''Bu devam etsin mi? Bu kıyamete kadar böyle gitsin mi? Fethiye'deki Fatma Bacı'nın çocuğu şehit olmaya devam etsin mi? Diyarbakır'daki Emine Teyze'nin çocuğu dağa çıkartılarak hayatının baharında ölsün, öldürülsün mü?'' dedi.





Terörle mücadelede birilerinin kendilerini başarısız olmakla suçladığını işaret eden Çelik, ''Terörle mücadele derken birileri Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Başbakan Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu üyelerinin silah alıp dağa çıkmalarını mı istiyor? Terörle mücadeleyi polis yapar asker yapar. Siz onlar için her türlü şartı imkanı, silahı, mühimmatı, helikopteri, zırhlı aracı, tankı hazır tutarsınız onlar yapar'' diye konuştu.