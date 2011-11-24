-Çelik: İntibak zam olayı değil ANKARA (A.A) - 24.11.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, intibak konusunun emeklilere bir zam anlamına gelmediğini belirterek, ''Emeklilerin durumunu iyileştirme ayrı bir gündem maddesidir, emeklinin intibak ile yaşadığı adaletsizliği gidermek ayrı bir gündemdir. Bizim gündemimiz şu anda intibak gündemidir'' dedi. Çelik, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti. -''Örgütlü toplumdan yanayız''- Bakan Çelik örgütlü toplumdan yana olduklarını daha önce de ifade ettiklerini, bunun hak ihlallerinin, kayıtdışılığın önlenmesi noktasında önem taşıdığını söyledi. Söz konusu düzenlemelerin çalışma hayatını aksatmak için olmadığını tüm kesimlerin bildiğini ifade eden Çelik, bu konudaki adımların, tüm taraflarla birlikte diyalog içinde atılması mücadelesini verdiklerini ve bunda başarılı olduklarına inandığını kaydetti. İstihdam Strateji belgesini aralık ayında yayımlamayı planladıklarını bildiren Çelik, ''2023 vizyonumuzu, istihdamla ilgili bakış açımızı içeren bu çalışmamız da devreye girince inanıyorum ki bu önümüzdeki 12 yılı Cumhuriyetin 100. yılına taşırken çok verimli bir şekilde geçirmiş olacağız. Önümüzdeki bir yıl içinde hiçbir mevzuat engeli olmayan bir çalışma hayatı düşünüyoruz'' dedi. -İntibak çalışması- İntibak Yasası çalışmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çelik, emekli dernekleri temsilcileriyle yaptıkları görüşmede, sistemi bütünüyle konuştuklarını, ancak dernek temsilcilerinin talebiyle gelecek hafta teknik düzeyde bir görüşme yapılacağını bildirdi. ''Çalışmada emeklilere yönelik alt ve üst limitlerin belirlenip belirlenmediğine'' yönelik bir soru üzerine Çelik, intibak konusunun doğru anlatılması konusunda medyaya önemli görev düştüğünü belirterek, şunları kaydetti: ''Bu olay bir zam gibi yansıtılıyor. Bu bir zam olayı değildir. 'Tavan aylığı, taban aylığı ne oluyor?' gibi bir bakış açısından ziyade, 'Nerede adaletsizlik var, o adaletsizliği nasıl giderebiliriz?'' yaklaşımı doğru olur. Daha önce söyledim, '5-10 lira yansıyacak arkadaşlarımız olduğu gibi eksi pozisyonda emeklilerimiz de olacaktır ama maaşlarda kesinlikle bir düşüş söz konusu değildir. Ama 200 liraya kadar da çıkabilecek artışlar olabilir. Bunlar teknik hesaplamanın ürünü' dedim.''