Çelik: İmralı görüşmelerine takvim ve tarif koymak sürecin doğasına aykırı

Ertuğrul Günay'ın yerine Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilen Ömer Çelik, CHP'li Birgül Ayman Güler'in "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit göremezsiniz" sözlerini "Baştan sona ırkçılık" şeklinde değerlendirdi.

NTV'den Miray Akdağ Uluç'a konuşan Çelik, İmralı ile yürütülen görüşmeleri için "Türkiye'nin sorunu kendine has bir iradeyle çözmeye çalıştığı" açıklamasını yaptı.

BDP'nin görüşmelerle ilgili yaptığı "Bu süreç ilerlesin AKP iktidarı kaybetmeyi göze alsın" açıklamasını hatırlatan Ömer Çelik, "Siyasiler konuşmalı ancak sağduyulu ve soğuk kanlı olmak gerekir. Hiçbir iktidarın atamadığı adımları bizim hükümetimiz atıyor. Takvim ve tarif koymak sürecin doğasına aykırı" diye konuştu.

Çelik, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in "Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz" sözler için ise ''Baştan sona ırkçılık'' değerlendirmesi yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Başbakan Erdoğan'ın Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle tutuklu komutanları kastederek "Atayacak komutan bulamıyoruz" sözlerini ise şöyle değerlendirdi:

"Bugün tutukluluk sürelerinin bu kadar uzun olması dikkat kaymasına yol açıyor. Birisi suçluysa deliller gerçekleşsin ve cezası verilsin. Ama cezanın bile süresini aşacak şekilde tutukluluk süresinin olması çağdaş bir yargılamanın dışına çıkıyor. Mücadelenin meşruiyetine gölge düşürmeye çalışıyor. Uzun tutukluluklar sona ermelidir. Suçlu varsa sonuna kadar cezalandırılmasının arkasındayız. Fakat Türkiye insan malzemesini de hoyratça harcamamalıdır.''

''Sanki mesele Türkiye ile Suriye'nin ikili meselesi gibi algılanıyor'' diyen Çelik, bunun Türkiye-Suriye ikili meselesi olmadığını ifade etti.

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

''Başbakan'ımız yaptığı her görüşmede Esad'a bir reform süreci başlatmasını söyledi. Türkiye uluslararası toplumla birlikte hareket etti. Suriye'de Batı ile Rusya-Çin ekseninde bir soğuk savaş devam ediyor. Suriye adeta katliamın devam etmesine oynayan güçlerin desteğiyle bu süreç devam ediyor. Bugünden yarına biter diyemiyoruz.''

Türkiye'nin NATO'nun kurucu üyesi olduğunu hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Çelik, ''Türkiye tabii ki kendi güvenliği için bu tür tedbirleri alacaktır. Türkiye'nin güvenliği için aldığı bir önlemdir. Sıcak tehdit gündemimizde olduğu sürece bunun kalması gerekir. Ne zaman risk kalkarsa o zaman kalkar. Bu patriot sistemi Türkiye'nin asgari güvenliğe ile ilgilidir'' dedi.