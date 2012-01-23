Çelik: Hepimizin Ermeni olmasına gerek yok

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'Sarkozy yokken de kardeşliğimiz vardı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.Bir insanın hunharca katledilmesinin kınanması için kimlik değiştirilmesine gerek olmadığını vurgulayan Çelik, ''Irkları ve inançları eleştiri konusu yapmayalım. Eleştirilerimizin argümanı haline getirmeyelim. Cinayeti telin etmek için kimlik aramaya gerek yok; insan olmak, vicdan sahibi olmak yeterlidir. Hepimizin Ermeni olmasına gerek yok'' ifadelerini kullandı.Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:''Acımızı paylaşalım, karşımızdakine empati besleyelim derken başka bir incinme yaratacak söylemlerden ve değerlendirmelerden uzak duralım. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Türkiye'nin ilerlemesini hazmedemeyenlerin tarihi parlamento kararlarıyla linç etmeye çalıştığı böyle bir günde herkesin el ele vermesi ve ortak akılda birleşmesi gerekmektedir.Seçim hırslarına tarihi birlikteliklerine kurban etmeye çalışanlara halklar gerekli cevabı er geç verecektir. Bugün Fransa'da yüzyıllardır var olan Türk-Ermeni kardeşliği yargılanmaya çalışılmaktadır. Yanlışa Türkiye; Ermenisiyle, Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle, Lazıyla insani kardeşlik potasında erittiği yürekle cevap verecektir.Tarihi çarpıtarak oy rantı peşinde koşanlar, tarih sayfalarında boyunları önde gezmeye mahkum olacaklardır. Sarkozy tarihe, tarih istismarcısı olarak geçmiştir. Hiç kimse şunu unutmasın ki; Sarkozy yokken de Türk-Ermeni kardeşliği vardı, Sarkozy gittikten sonra da Türk-Ermeni kardeşliği var olmaya devam edecek.''