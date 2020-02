ÇELİK HALAT'A "ÇELİK İHRACATININ YILDIZLARI" ÖDÜLÜ

Haber: Murat DELİKLİTAŞ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Doğan Holding şirketlerinden, Türkiye\'nin lider çelik halat üreticisi Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen \'Çelik İhracatının Yıldızları\'nda, \'Tel\' kategorisinde 3’üncülük ödülünü kazandı. 2017 yılında 4,5 milyon Euro üzerinde ihracatı ile bu ödülü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş., ürünlerinin tamamını Kuzey Amerika ve Avrupa başta olmak üzere 45\' in üzerinde ülkeye ihraç ediyor.

Türk çelik sektörünün ulaştığı ihracat potansiyelinin artması ve küresel düzeyde sürdürülebilir bir rekabet gücü elde etmesi hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çelik İhracatçıları Birliği, 2017 yılında toplam ihracatın yarısına yakınını üstlenen sektör firmalarını başarılarından dolayı onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlediği \'Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni\'nin 3\'üncüsü gerçekleştirildi.

Swissotel The Bosphorus İstanbul\'da, dün akşam düzenlenen törene, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Serdar Seylam ile sektörün önde gelen STK’larının yöneticileri ve sektör kuruluşları katıldı.

Tören öncesi konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, 2017 yılı çelik ihracatına yönelik değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

\"Sektörümüz açısından 2017 yılına baktığımızda siyasi istikrarsızlığın süregeldiği geleneksel pazarlarımız olarak nitelendirdiğimiz Ortadoğu ülkelerine olan çelik ihracatımızda düşüş yaşandığını görüyoruz. Yine ihracat pazarlarımızdan bazılarının kendi çelik sanayilerini kuruyor olması da ihracatımızı zorlayan etkenlerden biri oldu. Başta ABD olmak üzere korumacı önlemler ve haksız yere yürütülen ticaret politikası soruşturmaları ihracatımızı olumsuz etkiledi. Türk çelik sektörünün ana ürünü olan inşaat çeliğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması özellikle Rusya, Ukrayna ve Çin gibi dampingli ve kalitesiz ürün ihracatı gerçekleştiren ülkelere karşı Türk çelik sektörümüzü savunmasız bıraktı. Dünya genelinde bu ülkelere karşı gümrük duvarları yükselirken, bizde ise durum maalesef tam tersi oldu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sektörümüz 2017 yılında ihracatta yükselişini korumayı başardı. Geride bıraktığımız yıl Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı önceki yıla göre yüzde 7,7 artışla 17,8 milyon tona ulaşırken, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 26,4 artışla 11,5 milyar dolara yükseldi. 2017 yılında tüm olumsuzluklara rağmen ihracatlarını artıran ve kendi kategorilerinde en fazla ihracata ulaşmayı başaran firmalarımızı kutluyorum. Bundan sonra da hep birlikte güç birliği yaparak Türk çelik sektörünü çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Her türlü engele rağmen 2018 yılında da hedefimiz ihracatımızdaki yükselişi sürdürmek ve ülkemiz ekonomisine verdiğimiz katkıyı artırmak olacak.\"

\"SECTİON 232’NİN UYGULANMA ŞEKLİ TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ALEYHİNE\"

Çelik sektörün en sıcak gündeminin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu belirten Ekinci, \"Neresinden bakarsanız bakın bu yasa ile ABD, müttefikim dediği ülkelere muafiyet kapısını açık bırakırken, geri kalan ülkelere adil davranmıyor. Section 232\'nin bazı ülkelere ayrıcalık tanıyarak uygulanması Türk çelik sektörünün aleyhinedir. Vergiden muaf bırakılan ülkeler içerisinde Türkiye’nin yer almaması, en önemli pazarlarımızdan olan ABD\'nin Türkiye\'ye kapanmasına ve sektörümüzün telafisi zor bir yara almasına sebep verecektir. ABD\'nin yüzde 25 vergi kararının dünya ticaretinde dengeleri bozacağı bir ortamda bu kadar büyük bir pazarı telafi etmek çok zordur. Yasa 23 Mart’ta yürürlüğe girmeden önce muaf olan ülkeler arasında yer almak sektörümüzün önceliğidir. Bu konuda Bakanlığımızla istişare halindeyiz\" diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel de yaptığı konuşmada çelik sektörünün Türkiye ekonomisi ve ihracatında çok önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, \"Çelik sektörü bugüne kadar kendi gücü ve gayreti ile gelişme gösterdi. Türkiye\'nin 2017 yılındaki 157 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 9\'unu gerçekleştirerek önemli bir katkı sağladı. Bu başarıdan dolayı sektör temsilcilerini kutluyorum\" dedi.

Şenel, Bakanlık olarak Section 232 süreciyle ilgili gelişmeleri enine boyuna analiz ederek atılması gereken tüm adımları attıklarını söyledi. Konuşmaların ardından yapılan törende, \'Tel\' kategorisinde 3\'üncülüğü kazanan Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. adına ödülü Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Selim Baybaş, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel’in elinden aldı.

ÜLKEMİZİN BULUNDUĞUMUZ SEKTÖRDE İLK AR-GE MERKEZİNE SAHİP İŞLETME OLMA YOLUNDAYIZ

Kazandıkları bu ödülün çok anlamlı ve değerli olduğunu ifade eden Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Selim Baybaş, \"Çelik, Türkiye’nin ihracatında çok önemli bir ürün. Çelik Halat Sanayii, ülkemizin en eski sanayii kuruluşlarından bir tanesi. Üç önemli ürün grubunda çalışıyoruz. Bunlar, çelik halat, tel ve beton demeti. 50. üretim yılımızı kutladığımız bugünlerde kazandığımız bu ödül, yaptığımız işte doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kalitemizle dünyada aranılan bir markayız. Son yıllarda giderek artan oranda dünyanın en gelişmiş ülkeleri tarafından tercih ediliyoruz. Bu nedenle de üretimimizin büyük miktarını ihraç ediyoruz ve ülkemiz ihracat rakamlarına olumlu katkımız nedeniyle gurur duyuyoruz. Çok yakında AR-GE merkezine sahip, Ülkemizin bulunduğumuz sektörde ilk AR-GE merkezine sahip bir işletme olma yolundayız. Yaptığımız üretimin yaklaşık yüzde 30’unu ihraç ediyoruz\" dedi.

2017 Çelik İhracatının Yıldızları’nda şu firmalar ödül aldı:

Tüm Ürünlerde En Çok İhracat Kategorisi

Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş.

İnşaat Çeliği Ve Filmaşin İhracatı Kategorisi

İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

Diler Dış Ticaret A.Ş.

Profil İhracatı Kategorisi

Mescier Dış Tic. Ltd. Şti.

Çağ Çelik Demir Ve Çelik Endüstri A.Ş.

Kardemir Dış Ticaret A.Ş.

Alaşımlı Çelik İhracatı Kategorisi

Asil Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Çemtaş Çelik Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hasçelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Tel İhracatı Kategorisi

Bekaert Kartepe Çelik Kord San. Ve Tic. A.Ş.

Özyaşar Tel Ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.

Çelik Halat Ve Tel Sanayi A.Ş.

Boyuna Dikişli Boru İhracatı Kategorisi

Yücel Boru İhracat İthalat Ve Pazarlama A.Ş.

Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic. A.Ş.

Borusan İstikbal Tic. A.Ş.

Spiral Dikişli Boru İhracatı Kategorisi

Borusan Mannesmann Boru San. Ve Tic. A.Ş.

Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş.

Hatboru Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Sıcak Yassı İhracatı Kategorisi

Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş.

Habaş Sınai Ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Soğuk/Kaplamalı Yassı İhracatı Kategorisi

Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

Mmk Metalurji San. Tic. Ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

Tezcan Galvanizli Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş.

Bağlantı Elemanları İhracatı Kategorisi

Çetin Cıvata Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Teknik Baglantı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş.

Ak-Ar Kalıp Metal Ve Plastik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.

İnşaat Aksamı İhracatı Kategorisi

Çimtaş Çelik İmalat Montaj Ve Tesisat A.Ş.

Alka San. İnş. Ve Tic. A.Ş.

Assan Panel San. Ve Tic. A.Ş.

Çivi-Zincir İhracatı Kategorisi

Sertel Vida Metal A.Ş.

Beksan Çivi Tel Makina İmalat San. Ve Tic. A.Ş.

Atlı Zincir İğne Ve Makina San. A.Ş.

Paslanmaz İhracatı Kategorisi

Posco Assan Tst Çelik Sanayi A.Ş.

Kibar Dış Ticaret A.Ş.

Nikel Paslanmaz Çelik San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Büyük Ölçek En Çok İhracat Artışı Kategorisi

İçdaş Çelik Enerji Tersane Ve Ulaşım Sanayi A.Ş.

Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş.

Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.

Orta Ölçek En Çok İhracat Artışı Kategorisi

Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi Ve Liman İşletmeleri Ltd.Şti.

Ege Çelik Endüstrisi San. Ve Tic. A.Ş.

Ağır Haddecilik A.Ş.

Orta Ölçek En Çok Ülkeye İhracat Kategorisi

Gedik Kaynak Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ağır Haddecilik A.Ş.

Hasçelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Çelik Halat Genel Müdürü Selim Baybaş ile röp.

-Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel\'in açıklamaları

-Ödül töreninden görüntüler

-Çelik Halat genel müdürünün ödül alması

-Ödül alanların toplu fotoğraf çektirmesinden görüntü

-Genel detaylar