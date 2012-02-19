Çelik, Gül'ün MİT yasasını 4,5 saat içinde onayına destek verdi

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Gül'ün MİT yasasını kendisine gönderilmesinden 4.5 saat sonra onaylamasını değerlendirdi. Çelik, "Bu, işin tabiatıdır" dedi.

Çelik, İnsani Değerler Derneği ile Demokraside Birlik Vakfının düzenlediği “İnsani Değerler ve Demokrasi Sohbetleri” konferansında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre; bir gazetecinin, “Muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, MİT Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u çok hızlı onayladığı şeklinde eleştiride bulunuyor, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Çelik, cumhurbaşkanlığı makamına kanunlara onaylama veya onaylamama için yasal 15 günlük süre verildiğini, bu sürenin nasıl ve ne kadarının kullanılmasının cumhurbaşkanının takdirinde olduğunu söyledi.

MİT Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un çok maddeli ve teknik konular içeren bir kanun olmadığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

“100 maddelik, 200 maddelik, 50 maddelik bir kanun gönderirsiniz Sayın Cumhurbaşkanına, çok ince, teknik detayları olur, Sayın Cumhurbaşkanı bunu uzmanlara inceletir, ihtisas komisyonlarına tekrar gözden geçirtir, acaba gözden kaçan bir şey var mı? Bu Sayın Cumhurbaşkanının anayasal sorumluluğudur, Cumhuriyetin başı olarak yapması gerekendir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugüne kadar genellikle büyük kanunlarda, çok maddeli, teknik detay isteyen kanunlarda bunu hep yapmıştır, ama zaten günlerden, aylardan beri tepeden tırnağa tartışılan bir madde var. MİT Kanunu'nun 26. maddesi zaten başta MİT Müsteşarı ve mensuplarının herhangi bir soruşturma, kovuşturma konusu yapılmasını başbakanın iznine bağlıyordu, yürürlükte olanda. Burada ne yapılmıştır, sadece teyit ve tenkit edilmiştir hukuki tabirle. Daha açık ve hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekle getirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanının bunun doğru olup, olmadığına karar vermesi için 48 saat beklemesi de 8 saat beklemesi de gerekmez bence. Sayın Cumhurbaşkanının, TBMM'de görüşülürken bunun ne olduğunu, ne olması gerektiğini, ne olmaması gerektiğini çoktan bildiğine ben kaniyim, ben bunu tahmin ediyorum. Netice itibarıyla birkaç cümleden oluşan bir kanundan söz ediyorsunuz. Muhalefet birkaç damla suda fırtına kopartmıştır. Sayın Cumhurbaşkanının bana göre bu kanunu gönderildikten kısa bir süre sonra onaylaması işin tabiatı gereğidir, olması gerekendir. Burada Sayın Cumhurbaşkanına eleştiri yöneltileceği kanaatinde değilim. Muhalefet yöneltiyorsa da kendi bilir.”