Çelik: Gözaltılar maçın sonlarına doğru yaşananlardan kaynaklı değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, derbide yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmede bulundu. Çelik, gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan 60’ın üzerindeki kişinin, maçın sonlarına doğru yaşananlardan kaynaklı gözaltına alınmadığını söyledi.

Bakanlıktan aldığı bilgiyi paylaştığını söyleyen Çelik, bu gözaltıların maç öncesi ve sırasında taşkınlık yapanlardan oluştuğunu, kamera görüntüleri ve tespitler yapıldıktan sonra diğerleriyle ilgili gelişmeler yaşanacağını söyledi. "Burada yaşanan holiganizm ve vandalizmdir. Spor Bakanı atılacak adımları paylaştı ve benim tekrar etmeme gerek yok" diyen Çelik şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı kolluk yönüyle; Gençlik ve Spor Bakanlığı ve savcılar kanalıyla da yargı, olaya müdahil olmuş durumda. Bakanlıktan aldığım bilgi, gözaltına alınıp serbest bırakılanların sahaya girenler değil bundan bağımsız, tribünlerde taşkınlık yapanlar olduğu yönünde. Diğerleriyle ilgili olarak kamera görüntüleri ve tespitler yapıldıktan sonra yargı üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin yaptığı vandalizm ve holiganizm yanına kalmayacaktır."

'Spora siyaset karışmamalı'

ntvmsnbc.com'da yayınlanan habere göre, spora siyasetin karışmaması ve tribünlerde ideolojik duruş sergilenmemesi gerektiğini söyleyen Arınç, "Bunu yapanlar yazık ederler. Başarılarıyla övündüğümüz takımlarımıza zarar vermiş oluruz. Takımlarla ilgili sıkıntı, ceza ya da alınması gereken kararları bağımsız olan TFF alacaktır. Sporu siyasetin ve ideolojinin dışında tutmalıyız. Kim bunu yapmaz ise büyük vebal altında kalır ve bu yükün altında kalkamaz..."