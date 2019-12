Çelik: Görüşme insani odaklıydı, çarpıtıldı

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Obama ile Erdoğan arasındaki görüşmeyle ilgili, "Tamamen insani odaklıydı, konuşmanın bazı bölümlerinin çarpıtılarak ajanslara verildiği kanaatine sahibiz." diye konuştu.



ABD Başkanı Barack Obama, Başbakan Recep TayyipErdoğan'ı telefonla aradı ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin Libya'daki gelişmeleri ele aldığı duyuruldu.



Görüşmede neler konuşulduğunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, NTV’ye anlattı.



Çelik şunları söyledi:



"Başbakanımız tüm taraflarla görüşüyor. Başbakanımız şu anda hem Libya lideri Kaddafi hem de isyan eden kabilelerin önde gelenleriyle görüşen tek lider. Diğer liderler Libya'daki belli taraflarla görüşebiliyor, tüm taraflarla görüşebilen yegane ülke Türkiye. Obama ile yapılan görüşmede şimdiye kadar yapılan görüşmelerin devamı şeklinde oldu.



Görüşmenin ana teması; iki ülkeninde orada vatandaşları bulunuyor ve iki ülkede tahliye operasyonu yürütüyor. Birkaç ABD vatandaşı da Türk gemileriyle Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla buradaki insani sıkıntılar nasıl giderilebilir, nasıl bir koordinasyon gerçekleştirilebilir, nasıl beraber hareket edilebilir konuları görüşüldü. Tamamen insani odaklı olarak konuşuldu.



Fakat Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede sözkonusu olmayan Reuters kaynaklı bazı ifadeler geçti. Bunlar başkakanlık tarafından düzeltildi.



Özellikle vurgulamak isterim, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Libya yönetiminin eylemlerinin uygun biçimde hesabını vermesinin sağlanması çerçevesinde yapılan istişarelerin devamı" diye bir ifade var ki kesinlikle görüşmede böyle bir ifade geçmemiştir. Ayrıca devamla "Libya hükümetinin eylemleri hakkında sorumlu tutulması" ifadesi de görüşmede geçmemiştir. Dolayısıyla konuşmanın bu bölümlerinin çarpıtılarak ajanslara verildiği kanaatine sahibiz. Reuters'ın geçtiği şekilde sanki oraya bir müeyyide uygulanması yorumu çıkıyor ki görüşmede böyle birşey geçmemiştir.



Başbakanımız ısrarla Libya'ya yaptırım uygulanmasına yönelik telkinlere, bunun doğru olmayacağını bunun Libya halkını cezalandırmak olacağı yaklaşımını iletmiştir."





'LİBYA'NIN İÇİŞLERİNE MÜDAHALE ANLAMINA GELEBİLECEK ÇERÇEVEYE OTURTULMAK İSTENİYOR'



Bu arada Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Erdoğan-Obama arasındaki telefon görüşmesi hakkında bilgi verildi.



Açıklamada, ABD Başkanı Obama'nın aramasıyla gerçekleşen görüşmede, Libya'daki gelişmelerin daha fazla can kaybına yol açmaması, bu ülkedeki Türkiye ve ABD vatandaşlarının salimen tahliye edilmeleri gibi konuların ele alındığı belirtildi.



Libya'da kamu düzeninin, can ve mal güvenliğinin bir an önce sağlanabilmesi için uluslararası toplumun da sorumlu davranarak bu ülkeye yardımcı olması hususunda görüş birliğine varıldığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Ancak, görüşmeyle ilgili olarak ABD makamlarının yaptığı açıklamaya istinaden gerçekleşen bazı yorumlarda Libya'ya yapılacak insanı yardım çabalarının doğrudan bu ülkenin içişlerine müdahale anlamına gelebilecek bir çerçeveye oturtulmak istendiği görülmektedir.



Bu tür yanlış anlamaların önlenmesi için görüşmenin insani yardım çerçevesinde gerçekleştiğini tekrar vurgulamak ihtiyacı doğmuştur.''