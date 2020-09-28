Çelik: Ermeni vatandaşların tehdit edilmesine müsaade etmeyiz

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının ardından Türkiye'de provokasyon çıkarmak isteyenler olduğunu söyleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik , "Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınıyoruz. Haksız ve hukuksuz bu eylemin karşısında olmaya devam edeceğiz. Birilerinin sosyal medyada ya da başka mecralarda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermeni vatandaşlarını tehdit ya da taciz etmesine asla müsaade etmeyiz" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bir kısmını tehdit ya da taciz edenlerin yaptığı provokasyondur" diyen Çelik, "Bu ülkeye kötülük etmektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları arasında ayrımcılığa izin vermez" ifadelerini kullandı.

Provokasyon çıkarmak isteyenler olduğunu belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Ermenistan'a karşı kararlı duruşumuzu başka alanlara sevk etmek isteyenler provokasyon peşindedir. Türkiye'nin sosyal bünyesine karşı kimse kışkırtıcılık yapamaz. Türkiye'nin sosyal bünyesinin bağışıklık sistemi her türlü provokasyon virüsüne karşı yüksek bağışıklığa sahiptir."