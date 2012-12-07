Çelik: Dokunulmazlık 10 BDP milletvekiline mahsus bir uygulama olmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, dokunulmazlıkların kaldrılmasıyla ilgili, "Özellikle PKK'lı militanlarla kucaklaşan 10 BDP milletvekiline mahsus bir uygulama söz konusu olmayacaktır. İlkeler, prensipler çerçevesinde mesele ele alınacaktır" dedi.

Çellik, "Dokunulmazlıkların kaldırılması veyahut bazı milletvekillerinin atılı suçlardan dolayı yargılama yolunun açılmasıyla ilgili olarak kişiye özel, partiye özel, kişiye ve partiye mahsus bir düzenleme yapmak ve böyle bir hareket tarzı içerisinde olmak gibi bir niyetimiz yoktur' açıklamasını yaptı

Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

Bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunun toplantıda özel bir gündem maddesiyle ele alınmadığını, ancak bazı MKYK üyelerinin bu konudaki görüşlerini aktardığını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

“Dokunulmazlıkların kaldırılması veyahut bazı milletvekillerinin atılı suçlardan dolayı yargılama yolunun açılmasıyla ilgili olarak kişiye özel, partiye özel, kişiye ve partiye mahsus bir düzenleme yapmak ve böyle bir hareket tarzı içerisinde olmak gibi bir niyetimiz yoktur.

Özellikle PKK'lı militanlarla kucaklaşan 10 BDP milletvekiline mahsus bir uygulama söz konusu olmayacaktır. İlkeler, prensipler çerçevesinde mesele ele alınacaktır. Oransal olarak hakkında en az dosya bulunan parti AK Parti'dir. Bizim 326 milletvekilimiz var ama yanılmıyorsam 60 kadar dosya var. CHP'nin 135 milletvekili var ama hakkında 135 dosyası var. MHP toplam 50 küsur milletvekili var, neredeyse AK Parti'ye yakın onların da dosyası var. Oransal olarak baktığınız zaman en az dosyası olan milletvekilleri AK Parti milletvekilleridir. Kişiye veya kişilere mahsus, parti veya partilere mahsus değil, belli ilkeler, kıstaslar çerçevesinde çalışma yapılacak. Bu çalışma çerçevesinde bu 800 küsur dosya ele alınacaktır. Tabi TBMM'de Karma Komisyon bunun üzerinde çalışacaktır. Bu mesele henüz sonuçlandırılmış, son söz söylenmiş mesele değilir, süreç devam ediyor.”

‘TBMM Karma Komisyonu yargılayıcı olmayacak’

Çelik, hangi suçların dokunulmazlık kaldırılmasının kapsamına gireceğinin tespit edilmesinin teferruat olacağını ifade ederek, TBMM Karma Komisyonu'nun yargılayıcı olmayacağını, yargılayıp yargılanmaması gerektiğine, TBMM Genel Kurulu'na indirilip, indirilmemesi gerektiğine karar vereceğini vurguladı.

TBMM'nin “Şu şahıs yargılanabilir” dedikten sonra o milletvekiliyle ilgili kararı yargının vereceğine işaret eden Çelik, yargılama süreçlerinin mahkemelerde uzayabileceğini, ancak komisyonlarda ve TBMM Genel Kurulu'nda dosyaların incelenmesinin uzun bir zaman alacağı kanaatinde olmadığını söyledi.

Çelik, “Akşam karanlık çöktükten sonra propaganda yapmış, trafik ihlali yapmış. Çoğunluğu Kabahatler Kanunu'nun kapsamına giren bazı fiillerden dolayı milletvekillerinin yargılamasının yolunu açalım herhalde kimse demez. Ağır cezalık olan, terör suçu gibi yüz kızartıcı suçlar gibi suçlarla ilgili bir eleme, tasnif yaparsanız, çerçeveyi ve prensipleri belirlerseniz inceleme uzun sürmez, zor da olmaz” diye konuştu.