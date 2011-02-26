Çelik: Devlet gerekirse özür dileyebilmeli

T24- AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dersim'e bakmak istiyorum ama arşivler açık değil" sözlerine "Başbakanlık arşivleri açıktır, Dersim ile ilgili evraklar da açıktır" ifadesiyle karşılık verdi. "Bizim çekineceğimiz bir şey yok" diyen Çelik, "Bir hukuk devleti kendi geçmişiyle rahatlıkla yüzleşebilmelidir. Gerekirse devlet özür de dileyebilmelidir" dedi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Dersim’de yaşanan olaylarla ilgili arşivlerin açıklanması konusunda, “Gerek Genelkurmay arşivindeki belgelerin gerekse Başbakanlık arşivindeki belgelerin incelenmesi sonucunda esas zora düşecek olan, esas foyaları ortaya çıkacak olan CHP’dir” dedi.



Arşivler açık





Hüseyin Çelik, şunları söyledi: “Bizim burada çekineceğimiz, gocunacağımız herhangi bir mesele yok. Kaldı ki devlet arşivleri, Osmanlı da dahil olmak üzere şu anda tüm araştırmacılara açık vaziyettedir. Başbakanlık arşivleri açıktır, Dersim ile ilgili evraklar da açıktır. Askerî operasyonlarla ilgili yazışmalar vesaire de Genelkurmay arşivindedir. Genelkurmay’ın arşivinde hangi bölümler açıktır, hangi bölümler kapalıdır, açıkçası ben onu bilmiyorum.”



Özür dilenebilir





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, tarihî belgelerin gün ışığına çıkarılması için talimat verdiğini, birçok konuşmasında dile getirdiğini hatırlatan Hüseyin Çelik, şöyle devam etti: “Bizim anlayışımızda, bir hukuk devleti kendi geçmişiyle rahatlıkla yüzleşebilmelidir. Kendi geçmişinde birilerinin devlet adına yapmış oldukları hatalardan dolayı gerekirse devlet özür de dileyebilmelidir. Yapılan hatalara da hataysa hata denmelidir. Şahıslar devlet adına hata yapabilir. AK Parti, iktidara geldiğinden bu yana da zaten bunu yapıyor. Faili meçhuller, yargısız infazlar vesaire... Bunlar teker teker gün ışığına çıkıyor.”



Kürt ve Aleviyim diyemiyor





Çelik, şöyle devam etti: “Hatırlarsanız, Sayın Onur Öymen’in yaptığı, (biz Dersim’de analar ağlamasın dedik mi) açıklamasına karşı Sayın Kılıçdaroğlu önce bir çıkış yaptı, sonra hemen o zamanki genel başkandan bir zılgıt yedi ve sesini de kesti. Kendisi Kürt asıllı bir Alevi olmasına rağmen bunu bile söyleyemiyor. Niye? Çünkü CHP’deki o ırkçı yapı acaba kendisine zarar verir mi, kendisini boğar mı diye endişe ediyor. Kılıçdaroğlu’nun bütün akrabalarına sorduğunuz zaman diyorlar ki ‘kardeşim hayır. Biz böyle böyleyiz.”



Samimi söylüyorum açıklayamaz





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyon’a giderken ‘Dersim arşivleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Samimi söylüyorum, inanıyorum açıklayamaz. Çünkü onun açıklayacağı yüreği yok. Söylemek kolay, yapmak zordur” dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Ne diyordu? ‘Ergenekon’u öğrenmek istiyorsanız Dersim’e bakın’ demiyor muydu? Biz de bakmak istiyoruz. Belgeleri niye gizliyorsun? Açıkla. Arşivler açık değil. Başbakanlık Devlet Arşivi’nde bile bütün belgeler açık değil. Bunu bilmeyen mi var? Herkes biliyor, bir tek Başbakan bilmiyor. Sözde halkı uyutacak.”

Kılıçdaroğlu, “Genelkurmay devletin dışında bir organ değil ama Sayın Başbakan diyorsa ‘Genelkurmay devletin dışında bir organ’ ona bir şey diyemeyiz” dedi.