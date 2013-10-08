Çelik devi, Erdemir'de hisse sattı

Dünyanın önde gelen demir-çelik üreticilerinden ArcelorMittal 267 milyon dolarlık hisse sattı.

ArcelorMittal, Erdemir'de yüzde 6.66 hisseye denk gelen 233.17 milyon adet hisse sattığını ve satıştan yaklaşık 267 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu.

ArcelorMittal'in KAP'ta yer alan açıklamasında, söz konusu hisselerin hızlandırılmış talep toplama yoluyla bir seferde kurumsal yatırımcılara satıldığı belirtildi.



Payı yüzde 12'ye düştü



ArcelorMittal'in Erdemir'de yüzde 18.74 olan hissedarlık oranı, satış işlemi sonrasında yüzde 12.08'e gerileyecek.