-Çelik: ''Çalışma söz konusu değil'' ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, gün ışığına göre mesai uygulamasına yönelik, ''Çalışma saatlerinin değiştirilmesine yönelik bakanlık olarak bizim şu an için bir çalışmamız söz konusu değildir'' dedi. Bakan Çelik, Abant Kampı'na katılmak üzere bakanlıktan ayrılırken, soruları yanıtladı. Bir gazetecinin sorusu üzerine Çelik, çalışma saatleri ile ilgili gündemlerinde böyle bir çalışma olmadığını söyledi. Çalışma saatlerinin kanunla düzenlendiğini, değişiklik için kanunlarda düzenleme yapılması gerektiğini belirten Bakan Çelik, şunları kaydetti: ''Ülkemizde işçiler bakımından çalışma saatleriyle ilgili kanun 4857 sayılı İş Kanunu olup, bu kanunun 63. maddesinde çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak hüküm altına alınmıştır. Bu süre, iş yerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit bölünerek uygulanır. Fazla çalışma söz konusu olursa denkleştirme uygulanmak zorundadır. Memurlarımızın çalışma saatleri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun çalışma saatleri başlıklı 99. maddesinde düzenlenmiş olup, memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Çalışma saatlerinin değiştirilmesine yönelik bakanlık olarak bizim şu an için bir çalışmamız söz konusu değildir.''